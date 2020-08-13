「英文字體 APP」超過 30 種特殊字體、符號鍵盤，讓你發文、傳訊息就是比別人更吸睛！（iPhone, iPad）

是否曾在 Instagram 看到有人用可愛的英文字體發文呢？平平是一句英文，套上特殊的字體，那等級彷彿就提高了好幾階，，

如果你也想嘗試看看，可以下載「英文字體 APP」這款特別的鍵盤程式。

在下載後可將其新增至鍵盤清單，之後就可以在各種程式中透過切換鍵盤的方式來使用，其共包含了 30 款特殊英文字體與 4 款的符號鍵盤，直接點選就能輸入，不需另外複製貼上，使用起來超方便又特別！

無論是在 Instagram、LINE、WhatApp、Facebook、Twitter 等地方發文或傳訊息都可以使用，讓你的文字就是比別人更引人注目！雖然其中有約 11 款的字體是需付費才能使用的，但免費字體就超級好用了，有興趣的朋友可以來試試哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 英文字體 APP

英文字體 APP 軟體語言： 英文

英文 開發人員： UANLAIT APPS, OOO

UANLAIT APPS, OOO 官方網站： https://www.onelightapps.io/

https://www.onelightapps.io/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 12.0 以上

iOS 12.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「英文字體 APP」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 下載安裝後開啟程式，點擊「Enable Fonts」再點入「鍵盤」。

第2步 開啟「Fonts」的開關，之後就可以長按鍵盤下的「地球」切換「Fonts」鍵盤了。

第3步 在鍵盤上方就可以直接點擊切換不同的字體與符號，使用起來超方便的啊！

第4步 顯示「Unloak Fonts」就是付費字體，需訂閱才能使用。