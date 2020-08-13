「英文字體 APP」超過 30 種特殊字體、符號鍵盤，讓你發文、傳訊息就是比別人更吸睛！（iPhone, iPad）
是否曾在 Instagram 看到有人用可愛的英文字體發文呢？平平是一句英文，套上特殊的字體，那等級彷彿就提高了好幾階，，
在下載後可將其新增至鍵盤清單，之後就可以在各種程式中透過切換鍵盤的方式來使用，其共包含了 30 款特殊英文字體與 4 款的符號鍵盤，直接點選就能輸入，不需另外複製貼上，使用起來超方便又特別！
無論是在 Instagram、LINE、WhatApp、Facebook、Twitter 等地方發文或傳訊息都可以使用，讓你的文字就是比別人更引人注目！雖然其中有約 11 款的字體是需付費才能使用的，但免費字體就超級好用了，有興趣的朋友可以來試試哦！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：英文字體 APP
- 軟體語言：英文
- 開發人員：UANLAIT APPS, OOO
- 官方網站：https://www.onelightapps.io/
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 12.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「英文字體 APP」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 下載安裝後開啟程式，點擊「Enable Fonts」再點入「鍵盤」。
第2步 開啟「Fonts」的開關，之後就可以長按鍵盤下的「地球」切換「Fonts」鍵盤了。
第3步 在鍵盤上方就可以直接點擊切換不同的字體與符號，使用起來超方便的啊！
第4步 顯示「Unloak Fonts」就是付費字體，需訂閱才能使用。
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