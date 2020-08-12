有溫度的復古味～「Lomo Cam」特效超多的拍立得相機（Android）

比起清晰到不行的高解析度照片，你是否更鐘愛有溫度的復古老照片呢？只要利用「Lomo Cam」就可以幫我們加工製造出各種復古又文青、懷舊風格十足的拍立得照片哦！

「Lomo Cam」是一款模擬拍立得相機的拍照 App，提供的特效超級多，，

包含超過 25 種的老式相機濾鏡、30 多種的漏光效果、灰塵紋理、膠片被毀效果，每種特效可混搭使用，並能各別調整效果的強弱，讓每個人都能享受製作復古照片的樂趣！

既然是模擬拍立得，當然就不能少了相紙，在程式中也有準備十多款的相紙相框，作舊、破損、淺色、深色都可搭配照片內容來做選擇。除了這些預設的特效，還可以使用一些編輯調整工具來進行微調，例如針對皮膚加強修飾、加入暗角、銳利化、調整色溫、對比、亮度……等，都能讓照片處理的更加完美。

程式可免費下載使用，雖然有部份特效選項有使用限制，不過只要觀看廣告就能暫時解鎖使用哦！提供給各位參考。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Lomo Cam
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Analog Film Photo & Photo Editor & Camera
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Lomo Cam」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

第1步 在拍照時，就可以在下方選用各種膠卷效果，在拍照後也可以再做修改，所以在選擇時其實不用太掙扎。點擊左下角可開啟相簿，也可以選擇已存在的照片來加工哦！

 

第2步 拍照或選取照片後，就會從畫面上方吐出一張拍立得照片，接著就能使用下方的編輯工具來幫照片做調整了。由左邊開始，可以選用各種不同樣式的相紙相框，有部份標示「鎖頭」圖案，可在觀看廣告後免費使用。

 

第3步 每種效果選擇後都可再次點擊選項喚出拉桿調整強弱。

 

第4步 接著是濾鏡與雜訊特效，都可以製作出各種不同的復古效果。

 

第5步 最右側的是膠卷選項，如果不知道怎麼選或懶得一個一個特效去做調整，直接選擇一款特色膠卷是最簡單的囉！不怕麻煩、追求完美的話，還可以使用程式準備的十多種調整工具讓照片可以呈現更多細節哦！

 

第6步 最後點擊「分享」按鈕就可以保存照片，並進一步選擇分享方式。

 

最後更新：08-12, 2020 下午 12:26

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