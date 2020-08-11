「Budge Up!」蟲蟲方塊塔防戰！結合三消模式玩起來超刺激（iPhone, Android）

「Budge Up!」是一款結合三消與塔防的複合式遊戲，透過結合同色方塊來建立圍牆或大砲，阻擋前方蟲蟲大軍的攻勢，，

只要撐過關卡的除蟲目標就能成功過關！但要是設想的不夠完全，就很可能被蟲蟲攻入底線而失敗哦！

遊戲以關卡的方式進行，每個關卡都需要消滅一定數量的蟲蟲，在到達特定關卡數後，可解鎖獎勵關卡，成功打敗 Boss 就能獲得豐厚的獎品！以直向結合三個同色方塊就能建立圍牆，橫向三消可獲得一座大砲，田字消除的大砲火力更強，橫向四消則可一次獲得兩座大砲。

不同顏色的方塊可生成不同功能的大砲，在進入關卡前還有機會在拉霸機獲得更強大的武器哦！蟲蟲們雖然長得可愛可愛的，但他們超會吃！必須在他們吃光方塊之前想辦法築起更安全的圍牆，才能順利推進關卡。遊戲不需網路連線也能玩，有興趣的朋友一起來挑戰吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Budge Up!

Budge Up! 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Sergii Tymoshenko / playchocolate

Sergii Tymoshenko / playchocolate 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點擊進入關卡地圖，從第一關開始。

下方是玩家可以使用的方塊儲存空間，每取用一個方塊需待數秒才會再生成下一個方塊。將方塊拖曳到綠色空間，它就會自動向前滑。

將 3 個同色的方塊直向堆疊就能建造一個星星圍牆。

蟲蟲開始出動後，就會一口一口的吃掉方塊，一般方塊最快被吃掉，星星方塊則可撐得久一些，當蟲蟲在吃方塊時，可再補上一塊方塊將其向前推，就能成功消滅蟲蟲囉！消除目標數量的蟲蟲後即可過關。

不同的方塊消除組合可獲得不同的武器，儘可能的建造更多的大砲，獲得勝利吧！

教學結束後，正式的關卡開始前都有一次免費拉霸，有機會可獲得強大的武器哦！

當完成特定關卡後，就可以解鎖獎勵關卡，但在這裡把關的可就是沒那麼好對付的 Boss 了，他有特定的行走路線，必須在他攻到底線時將他先消滅掉才能獲得獎勵哦！