OUCH 數量超過 17,000 張，可免費下載使用的向量插圖庫！

「OUCH」是一個收錄高品質插圖的圖庫網站，只要標註來源就可以免費下載，個人或商業用途皆可！內容來源取自 Dribbble 的藝術家創作，，

目前共有超過 17,000 張的插圖數量，提供 PNG 與 SVG 兩種格式可選擇。

網站以藝術家做為分類，並使用具代表性的圖片做為封面，讓使用者可以先選擇符合需求的畫風，再從中去找出適用的插圖內容。如果沒有特定風格的考量，也可以使用例如商業、動物、人物、假期、教育、背景、裝飾……等一般的圖片類別來做篩選，可找到更多同類型不同風格的插圖。

不過其免費下載的部份仍然有些限制，那就是只提供解析度較低的 PNG 圖檔，若需更高品質的圖檔或免去標示來源的規定，就需考慮訂閱制或以付費購買單張插圖的方式來取得更完整的授權囉！

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網頁畫面：

開啟網站後，可點擊網站右上角的「EN」切換其它的語言選項。

往下看就可以看到以藝術家為分類的列表，可透過代表圖來選擇適合的插圖風格。

點入特定的藝術家，就可以看到他所有的插圖作品，也可以透過左側的分類選單，進一步找出需要的插圖類型。

如果沒有特定要找的風格，也可以將網頁往下拉，直接使用左側的分類選項來快速找出特定分類的插圖。

選擇大分類後，還有更多細項可以選擇哦！例如「動物」分類下就還有各種小動物的分類可進一步篩選。

點入喜歡的插圖後，再點擊右側的「下載」。在選單中點擊最右側的「下載低品質 PNG」即可將插圖免費下載回來使用，記得需依上方的說明標註來源哦！如果想要更高解析度的圖檔，就可以考慮另外兩種訂閱制與單張插圖購買的付費方案。