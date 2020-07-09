一鍵找出手機裡的中國 App～「Chinese App Detector」這次應該不會被下架了吧？（Android）

隨著中印兩國的關係越來越緊張，印度排中的情緒也越來越高漲，甚至也延伸到了手機 App 當中，，

大概在 6 月初時印度的「Workholics Infocorp」軟體公司就推出了一個名為「Removed China Apps」的 Android 應用程式，可用來找出手機裡來自中國的 App，並可直接將其刪除，但因為違反 Google Play「禁止應用程式鼓勵或誘導使用者移除或停用第三方應用程式」的政策規定，所以很快的就被強制下架。

不過後來該軟體公司又鍥而不捨推出了另一款「Chinese App Detector」，它同樣可以快速的偵測找出手機裡的中國 App，但要不要將它移除就留給使用者自行決定，這樣就算是有乖乖符合了上次所違反的規定，所以這個 App 目前仍好好的在 Google Play 架上。

它的使用方式很簡單，只要按一個按鈕就可以開始掃描，如果有找到來自中國的 App 就會直接列出來，反之若你的手機裡沒有任何的中國 App，它還會稱讚你是個真正的印度人呢！（嗯？XD）

但它的偵測準確度不知道到底有多高，我自己測試時手機裡是沒找到半個來自中國的 App（我就印度人！👍），Google Play 的評論裡也有其他網友反應說有一些中資手遊，甚至是連微博、淘寶都沒有被偵測到，所以不太明白它的判斷條件，好奇的朋友，可以下載來試看看囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Chinese App Detector

Chinese App Detector 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Workholics InfoCorp

Workholics InfoCorp 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.0 以上版本

Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Chinese App Detector」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式點擊下方的「Scan Now」即會開始掃描。

第2步 如果沒找到任何的中國 App，就會顯示如左圖畫面。若有的話，則會像右圖列出所找到的 App，你就可以決定是否要去刪除這些 App 囉！