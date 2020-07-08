[限時免費] Calculator 粉嫩配色、可記錄運算歷史的計算機（iPhone, iPad）

雖然 iPhone 內建的計算機，就已經足夠應付日常生活中的運算需求，不過卻沒有可以記錄運算歷史的功能，，

有時候購物想要簡單比價一下，對記憶力跟金魚一樣短的朋友來說，真的是不太容易。

如果是很常需要比價或是會需要反覆核對比較運算結果的話，就可以考慮找一款有附加「歷史紀錄」功能的計算機，這樣就能讓比價的過程更加輕鬆。本篇要介紹的「Calculator」就是一款具有歷史紀錄的計算機，外觀雖然沒有原生計算機看起來那麼時尚，不過其提供的粉嫩配色卻能帶來不同的清新感！

共有粉綠、粉藍、粉紫三色可選擇，功能方面可滿足最基本的運算需求，會先乘除後加減，螢幕一次最多可顯示 6 行的計算式，但實際上可計算超過 6 行的內容，你只需要把所有需要計算的數字與運算符號都輸入進去即可。有需要的朋友可以參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Calculator – Modern & Simple

Calculator – Modern & Simple 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Taewon Kong

Taewon Kong 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Calculator Modern」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟計算機預設是粉綠色主題，點擊左上角的按鈕可切換為粉藍或粉紫。

第2步 上方的顯示螢幕最多可顯示 6 行的運算內容，不過實際上可接受更多的運算式，所以無論想算的內容有多少，都可以完全的輸入進去。點擊右上角的「記錄」就可以看到曾經計算過的內容，要比價或核對計算式都很方便哦！

第3步 在歷史紀錄中，向左拖曳可刪除單項紀錄，點擊右上角的「垃圾桶」則可清空所有紀錄。