不只看起來像，真的可以用！「Win 98 Simulator」讓你在手機上回味使用舊版 Windows 的滋味！（Android）

電腦 Windows 的版本日復一日、年復一年的更新，現在普遍都已使用 Windows 10，以前的 Win 95、Win 98……等版本，，

很多年輕朋友應該連看都沒看過，大概也不懂為什麼有些人看到「Win 98 Simulator」會想要流下時代的眼淚吧！因為那可是陪伴我們度過青春的記憶啊！

「Win 98 Simulator」是一款可以在手機上模擬使用 Windows 98 系統的 App，它不是呈現一個空殼而已，而是真的可以用！用手指滑動來代替滑鼠移動，單擊或使用音量增加鍵可取代滑鼠左鍵音量減少鍵則可使用滑鼠右鍵功能。

在桌面上的程式圖案都可以實際點開，甚至有準備踩地雷、接龍、新接龍連環新接龍，都是真的可以玩的遊戲哦！雖然現在有很多類似的遊戲 App 可以下載來玩，但在 Windows 畫面裡玩，感覺就是特別不一樣啊～～～

另外，打開 IE 瀏覽器是真的可以上網瀏覽網頁，也可以正常播放 YouTube 影片，打開「記事本」試著輸入文字再儲存，之後還能從「My Documents」找到檔案來開啟，真的好好玩啊～～～

雖然不是百分之百的還原，但用來追憶逝去的青春已經十分足夠了。無論你是想回憶還是想要嘗鮮都可以考慮下載來用用看唷！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Win 98 Simulator
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：LR-Soft
  • 官方網站：http://q92158np.beget.tech/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用（若想瀏覽網頁就需連網）
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Win 98 Simulator」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

開啟程式時會說明如何操控滑鼠。滑動即可移動鼠標；音量增加鍵 = 左鍵；音量減少鍵 = 右鍵。了解後，按下「Got it!」準備開機啦！

 

首先是開機畫面～（回憶是不是瞬間都回來了！）

 

進入桌面後，就可以開始試著玩翻桌面上的所有程式啦！不過一開始還真不習慣，腦袋一直轉不過來，想要直接觸控，但只要多玩一回兒，就會習慣特殊的滑鼠操控方式了。

 

先來玩看看記事本，想要打字的話，必須點擊右上角的「鍵盤」圖示，將鍵盤功能開啟。

 

打完字後，還可以真的存存看哦！

 

接下來玩個接龍吧！但不知是否是技術太差？玩好了幾盤，都沒有成功全部解開過耶！

 

然後是小畫家，真的可以畫哦！

 

再來試試用 IE 打開重灌狂人網頁，一樣好順暢！

 

玩累了，可別直接跳出，要正常關機電腦才不會壞掉啊！（咦？）點擊左下角的「Start」，再點擊「Shut Down」。

 

會詢問要關機、重開機，或是要重開機進入 MS-DOS 模式。選擇關機，就可以再次看到關機畫面，並聽到關機音效。MS-DOS 我不熟，所以就沒測試了，留給想懷舊一下的朋友去玩玩看囉！

 

最後更新：06-24, 2020 下午 3:09

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板