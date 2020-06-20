「Story Dice」用 10 顆故事骰，練習當一個會說故事的人！（iPhone, Android）

喜歡玩桌遊的朋友，應該都知道「故事骰」吧！利用 9 顆骰子來進行的說故事遊戲，每顆骰子的 6 個面都會有一個圖案，利用所骰出來的圖案，就能串起一段有趣的故事，可依參與者的年齡層來減少骰子的數量，降低說故事的難度

實體的「故事骰」有很多不同的主題，有動物、運動、冒險、神話、驚悚等多種主題，可以單獨使用也可以混合多個不同主題，讓故事內容更多無限的可能性！但如果不想隨身攜帶骰子，現在也有很多相關的手機 App 可以下載，「Story Dice」就是其中之一。

「Story Dice」有提供一般、孩童、 神祕、星際大戰四種主題，一次最多可選用 10 顆骰子，與實體故事骰一樣，可使用單一的主題或混合不同主題內容來進行遊戲，選定主題與骰子數量後，就可以開始搖骰，並使用搖出的骰子圖案來發想故事

遊戲人數基本上沒有限制，就算只有一個人也可以練習，激發自己的想像力與創造力，讓故事的內容可以越想越豐富，越說越有趣！當然更適合與家人、朋友同樂唷！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Story Dice
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Rene Zuidhof
  • 官方網站：http://loopstationapp.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 6.0 以上 / Android 2.3 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

操作畫面：

開啟程式即可點擊下方的按鈕來搖骰，或直接搖動手機也可以搖骰如果不希望搖好的骰子晃動到，可點擊右下角的按鈕，將手機搖骰功能關閉點擊左下角可開啟主題選單

 

一次最多可使用 10 顆骰子，也可以減少骰子數量，難度會比較低不同的主題可混合使用

 

點入右上角的「設定」，可更換不同的桌面背景，或關閉音效

 

最後更新：06-20, 2020 下午 4:30

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