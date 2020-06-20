刷牙抓寶可夢！「Pokémon Smile」讓孩子們愛上刷牙的趣味遊戲（iPhone, Android）

家裡的孩子們是不是都不愛刷牙呢？每天刷牙都要三催四請的，搞得爸媽們都身心俱疲，快快下載「Pokémon Smile」刷牙就有機會抓到寶可夢，，

幫助小朋友養成刷牙習慣，進而從此愛上刷牙的趣味遊戲！

在開始使用前，先幫小朋友設定基本的使用者資訊，每台裝置最多可記錄三位使用者，提供的角色有皮卡丘、伊布、妙蛙種子、小火龍以及傑尼龜，但每個角色只能被選用一次，所以如果有兩個以上的孩子要使用，請先協調好各自要使用什麼角色啊～

完成設定後，就可以準備開始刷牙了！每回刷牙預設是 2 分鐘的時間，開始時就會進行倒數，在畫面上還會有刷牙的指南，若小朋友還不太會刷牙，就可以跟著動畫指南一起刷刷刷！

邊刷時，畫面上方還會出現一些讚美、鼓勵的文字，如果刷的動作太慢，也會有相關的提醒出現，但若還沒學識字的小朋友就沒啥作用了。完成刷牙後就可以獲得一次丟精靈球抓寶可夢的機會，不一定每次都能成功抓到唷！

使用「Pokémon Smile」達成某些成就時，還可拿到新的寶可夢帽帽或是獲得貼紙獎勵，每次刷牙還會留下四張快照，選擇喜歡的照片就可以進行裝飾並保存下來，無論是做為一般記錄還是分享都很不錯哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

 

使用方法：

第1步 雖然程式是給小朋友使用的，但使用時請爸媽還是要在一旁陪伴協助哦！按下「開始遊戲」。

 

第2步 接下來會有一些基本的設定，大家就照著畫面上的指示操作即可。下面會略過一些說明直接跳到使用者設定。

 

第3步 選擇一隻小朋友喜歡的寶可夢角色，共有五個可選。

 

第4步 接著設定生日與性別，但也都可以不用回答。

 

第5步 完成設定後，就可以正式進入主選單，點擊「來刷牙吧！」準備開始刷牙。但第一次使用會先讓小朋友練習。

 

第6步 完成練習後，就要準備正式開始了！在上方會有 2 分鐘的倒數，右下角則有刷牙指南，可讓小朋友跟著動畫指示，一起將牙齒刷好刷滿。

 

第7步 刷牙途中，上方還會有一些鼓勵的話或是提醒的文字。完成刷牙後，就可以準備丟出精靈球了！

 

第8步 每回不一定都能抓到，不過若成功抓到，就能將牠收錄到圖鑑中，並可獲得額外的獎勵哦！

 

第9步 剛剛刷牙的時候，程式會從畫面中拍下四張照片，可選擇一張來進行裝飾，如果不想保留，也可以按左下角的按鈕返回主選單。

 

第10步 點擊下方的按鈕可更換邊框造型，點擊左下角的按鈕則可選擇喜歡的貼紙。

 

第11步 點擊右上角的按鈕即可儲存照片。

 

第12步 每次刷完牙後，必須等 4 小時之後才能再刷，所以不用擔心小朋友拿去亂玩。那麼在等待的時間可以做什麼呢？點擊「寶可夢帽帽」可進入玩戴帽子的遊戲，在刷牙途中獲得的帽子都可以在這邊拿來戴。

 

第13步 點擊「寶可夢圖鑑」就可以查看在遊戲中所抓到的寶可夢。

 

第14步 如果需要新增更多的使用者，可點入左下角的「設定」再進入「儲存資料」，就可以建立新的使用者。

 

第15步 「刷牙相關設定」裡可調整每回的刷牙時間，並可設定鬧鐘提醒唷！

 

最後更新：06-20, 2020 下午 12:17

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