超可愛的「瑪莎與熊」找不同遊戲（iPhone, Android）

家裡如果有小朋友的話，應該都有看過「瑪莎與熊」這部來自俄羅斯的動畫影集，內容主要就是在描述這位小女孩瑪莎如何讓人又愛又恨的過程，，

如同一些知名的卡通動畫，在 Google Play 與 App Store 裡也可以找到以「瑪莎與熊」為主題的遊戲，大多都是為小朋友所設計的，所以遊戲難度都不會太高，但這款「Masha and the Bear Differences」找不同遊戲，個人玩起來覺得還算稍有挑戰性，適合各種年齡層的朋友來玩。

包含超過 100 個關卡，每個關卡中都會有兩張相似的圖畫，其中會有 8 個差異處，可能是顏色、大小的不同，也可能是消失的物品，需要仔細的觀察將它們一一找出來。關卡沒有限時，找錯也沒關係只是會扣星數而已，每關還有兩次提示的機會，小朋友來玩也不會太有受挫感唷！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Masha and the Bear Differences

Masha and the Bear Differences 軟體語言： 英文

英文 開發人員： EDUJOY ENTERTAINMENT S.L. / AppQuiz

EDUJOY ENTERTAINMENT S.L. / AppQuiz 官方網站： https://edujoygames.com/

https://edujoygames.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲直接就可以看到關卡列表，必須一一闖關解鎖。從第一關開始，努力的找出兩張圖之間的差異點吧！在哪一張圖上點擊都可以。

每關都有 8 個不同的地方，全數找出來就可以過關囉！每次的過關動畫都不同，但都會與故事中的劇情相關。

如果真的找不到，可以使用上方的「電燈泡」取得提示，每關都有兩次機會，點擊後就會用「亮光」來提示。