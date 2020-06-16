DesignersPics 每月更新的高品質圖庫，個人、商用皆可免費下載！

「DesignersPics」是一個提供高品質照片的圖庫網站，所有的照片都是由攝影師 Jeshu John 所拍攝的，內容分類包含建築、人物、商業、自然、食物與飲品、野生動物、科技等，，

所有的照片皆開放自由下載。

目前這個網站仍在創立初期，所以每個分類目錄下的照片數量都不是很多，整個算一算大概近 300 張左右，不過站長有說明，每個月都會持續添加新的圖片，所以還是很值得收藏的！下載時免註冊登入，也不需輸入驗證碼，直接就能將原圖下載到電腦中使用。

可免費運用於個人或商業用途，無須標註來源，無論想要使用在網站、製作手冊、包裝、服飾、廣告橫幅，或用來裝飾商店、辦公室、公共區域等皆沒問題，只要別直接拿圖庫打包來賣就 ok 了！

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網站畫面：

開啟網站後，可在上方的「放大鏡」處，點擊輸入關鍵字搜尋相關的圖片，或點擊右側的「Categories」展開分類目錄。

點入分類目錄就可以看到相關的圖片列表，找到喜歡的圖片點入可查看相關資訊。

在圖片資訊頁中，可了解原圖的解析度，下方也列出一些相關的圖片可供參考。點擊「DOWNLOAD」就能直接將原圖下載到電腦中。