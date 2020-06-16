JazzKeys 打字就像在彈爵士樂，可傳送包含音樂的訊息！

音樂有許多的作用，其中一項就是可以激發靈感，所以在寫不出文字時，，

聽點音樂是會有幫助的。既然音樂可以幫助寫作，那麼何不直接讓你所寫下的文字出現音符呢？

「JazzKeys」就是一個可以讓文字發出聲音的線上文字編輯工具，在輸入每一個英文字母的時候，就會像是在彈奏爵士樂一樣，讓人有想要快點繼續寫下去的慾望。而且網站有記錄文字輸入過程的功能，可在寫完後，按下播放鍵一邊欣賞打字的過程，一邊享受所彈奏出來的爵士音樂，相當有趣！

你也可以將其當做音樂卡片一般，用來寫下想要傳送的訊息，再透過分享功能生成專屬網址，對方只要透過該網址，就也能一邊看訊息，一邊聽到音樂囉！網站有準備四種音樂，預設隨機取用，也開放讓使用者指定用曲，喜歡爵士樂的朋友，可以來嘗試看看哦！

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使用方法：

第1步 開啟網站時，會提示使用者記得開啟音量，接著點擊「CLICK TO START」。

第2步 在「Type your jazz here…」處開始輸入文字，就可以一邊聽到爵士樂了，不過只有輸入英文字母與標點符號才會有作用，輸入中文不會有音樂。

第3步 輸入完成後，可點擊右側的「播放鍵」，開始欣賞打字的過程與音樂。

第4步 若想要傳送給其他人，可使用「分享」功能，點擊後即可生成專屬網址，「Copy Link」複製網址後，傳送給對方即可。也可透過 Twitter 或 Facebook 來傳送。

第5步 對方收到打開網頁時，網頁上會顯示收到新訊息的通知，點下「Play」就能看到打字的過程與聽到爵士樂囉！

第6步 右側的「＋」可重新創建一個新的文字訊息。

第7步 點入「音符」可更換想要的音樂，但換音樂的話就會需要重新輸入文字，所以想換音樂的話，在打字前就要換哦！

第8步 最後一個「小太陽」可切換為亮色模式。