「hyde」暫停播放時可隱藏 YouTube 播放控制器，影片截圖更完整！（Google Chrome 擴充套件）
在看 YouTube 影片時，如果想截圖分享某個特定的畫面，就必須按下「暫停」，，
「hyde」的開發者覺得這樣很惱人，都沒辦法截到完整的影片畫面，因此就做了「hyde」這個瀏覽器擴充套件，支援 Google Chorme 使用，當需要截圖 YouTube 影片時，只要按下鍵盤上的「Ctrl」+「M」就能立即隱藏播放控制器，即使是暫停播放的狀態下，也能擷取到完整的影片畫面。
當需要還原時，也只要再次按下「Ctrl」+「M」就能再看到播放控制器。如果不常使用播放控制的相關功能，也可以靠滑鼠點擊影片來播放或暫停，就不需要來回的隱藏或喚出播放控制器了。常需要影片截圖的朋友可以參考看看。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：hyde
- 軟體版本：1.0
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：9.11KiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 開啟軟體下載頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。
第2步 平常若暫停播放 YouTube 影片時，就會像下圖這樣出現播放控制器，想截圖時，就必須連它也一起。
第3步 只要按下「Ctrl」+「M」即可隱藏播放控制器，此時截圖就能截到完整的影片畫面囉！
第4步 再次按下「Ctrl」+「M」就能喚回播放控制器，也可以使用滑鼠直接點擊影片，即可控制繼續或暫停播放。
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