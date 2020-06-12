「hyde」暫停播放時可隱藏 YouTube 播放控制器，影片截圖更完整！（Google Chrome 擴充套件）

在看 YouTube 影片時，如果想截圖分享某個特定的畫面，就必須按下「暫停」，，

但當影片暫停時，播放控制器就會一直停留在影片上不會消失，此時若截圖就肯定會連同它一起截進去，影響了畫面的完整性。

「hyde」的開發者覺得這樣很惱人，都沒辦法截到完整的影片畫面，因此就做了「hyde」這個瀏覽器擴充套件，支援 Google Chorme 使用，當需要截圖 YouTube 影片時，只要按下鍵盤上的「Ctrl」+「M」就能立即隱藏播放控制器，即使是暫停播放的狀態下，也能擷取到完整的影片畫面。

當需要還原時，也只要再次按下「Ctrl」+「M」就能再看到播放控制器。如果不常使用播放控制的相關功能，也可以靠滑鼠點擊影片來播放或暫停，就不需要來回的隱藏或喚出播放控制器了。常需要影片截圖的朋友可以參考看看。

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：hyde
  • 軟體版本：1.0
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：9.11KiB
  • 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome
  • 軟體下載用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

 

使用方法：

第1步 開啟軟體下載頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。

 

第2步 平常若暫停播放 YouTube 影片時，就會像下圖這樣出現播放控制器，想截圖時，就必須連它也一起。

 

第3步 只要按下「Ctrl」+「M」即可隱藏播放控制器，此時截圖就能截到完整的影片畫面囉！

 

第4步 再次按下「Ctrl」+「M」就能喚回播放控制器，也可以使用滑鼠直接點擊影片，即可控制繼續或暫停播放。

 

最後更新：06-12, 2020 下午 6:04

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板