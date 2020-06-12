「hyde」暫停播放時可隱藏 YouTube 播放控制器，影片截圖更完整！（Google Chrome 擴充套件）

在看 YouTube 影片時，如果想截圖分享某個特定的畫面，就必須按下「暫停」，，

但當影片暫停時，播放控制器就會一直停留在影片上不會消失，此時若截圖就肯定會連同它一起截進去，影響了畫面的完整性。

「hyde」的開發者覺得這樣很惱人，都沒辦法截到完整的影片畫面，因此就做了「hyde」這個瀏覽器擴充套件，支援 Google Chorme 使用，當需要截圖 YouTube 影片時，只要按下鍵盤上的「Ctrl」+「M」就能立即隱藏播放控制器，即使是暫停播放的狀態下，也能擷取到完整的影片畫面。

當需要還原時，也只要再次按下「Ctrl」+「M」就能再看到播放控制器。如果不常使用播放控制的相關功能，也可以靠滑鼠點擊影片來播放或暫停，就不需要來回的隱藏或喚出播放控制器了。常需要影片截圖的朋友可以參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： hyde

hyde 軟體版本： 1.0

1.0 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 9.11KiB

9.11KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟軟體下載頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。

第2步 平常若暫停播放 YouTube 影片時，就會像下圖這樣出現播放控制器，想截圖時，就必須連它也一起。

第3步 只要按下「Ctrl」+「M」即可隱藏播放控制器，此時截圖就能截到完整的影片畫面囉！

第4步 再次按下「Ctrl」+「M」就能喚回播放控制器，也可以使用滑鼠直接點擊影片，即可控制繼續或暫停播放。