配樂超恐怖！「糖果屋大冒險」與兩兄妹一起逃出陰暗的森林（iPhone, Android）

《糖果屋》童話故事大家小時候應該都有聽過吧？兩兄妹被繼母設計丟到森林裡放生，在第一次時兩兄妹利用小石頭做記號，成功的找到回家的路，，

不過第二次使用麵包屑做記號卻不幸被動物們吃光光，於是便在森林裡迷了路，進而走入巫婆為了引誘小孩所建造的糖果屋。

「糖果屋大冒險」就是以《糖果屋》童話故事為基礎所改編設計的密室逃脫遊戲，主角是約翰與艾米麗兩兄妹，因為喜歡冒險而走入陰暗的森林之中，結合故事情節設計了各種的關卡，場景都很精美細緻，但可惜無法放大檢視，許多線索、謎題處都不是做得很明顯，所以玩家得要努力一點，靠自己四處點擊進行探索。

遊戲共分為五大主題場景，每個場景可能有兩至三個甚至更多不同的空間，線索與謎題將會交錯其中，暗藏著許多有難度但又不會太難的益智機關，如果真的解不開，也可以用金幣來換取提示，金幣除了可付費購買外，也可克難的看廣告來取得唷！喜歡密室逃脫遊戲的朋友，可以來玩看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：糖果屋大冒險 / 迷失糖果屋
  • 軟體語言：簡體中文,英文……等
  • 開發人員：YiDing Zhao / 成都品游科技有限公司(PapaBox)
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

開啟遊戲就會被背景音樂帶入恐怖的氛圍。點擊「PLAY」即可從第一個主題場景開始。

 

遊戲由兩兄妹的對話開始，透過對話玩家可以知道自己的任務。第一主題的任務就是要找到三顆石頭，這樣進入森林時，才不會迷路哦！

 

場景設計的很精緻，不過線索的位置真的不是很明顯，就靠自己四處點擊來發現吧！

 

關卡中有許多的謎題，找出相關的線索來解開它們。

 

如果真的遇到解不開的謎題，點擊「？」可使用金幣來換取提示。

 

最後更新：06-12, 2020 下午 3:31

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