「In Zoom」用滑鼠滾輪輕鬆縮放網頁圖片、影片的大小（Chrome, Firefox 擴充套件）

在瀏覽網頁時，若網頁中的文字太小，可以快速用「Ctrl」+「滑鼠滾輪」來放大網頁的整體比例，，

讓字可以看得更清楚。那如果只想讓圖片的部份放大，文字維持不動的話，可以怎麼做呢？答案就在「In Zoom」裡了！

「In Zoom」是一款瀏覽器的擴充套件，支援 Google Chrome 與 Firefox 瀏覽器使用，安裝後可快速縮放網頁中的圖片與影片，只要將滑鼠移至想要縮放的圖片或影片上，再使用「Shift」+「滑鼠滾輪」就能輕鬆放大或縮小指定的影像，放大後還可用「小手」拖曳移動顯示位置，不需要時按下「ESC」鍵即可還原，操作十分方便。

如果不習慣使用「Shift」也可到設定頁中修改為其它的組合鍵唷！圖片放大時不會彈出視窗，而是會在原本的位置放大，如果發現放大後會被其它網頁中的物件擋住，還可使用「Alt」+「A」來將圖片提至最上層，或可使用「Alt」+「Z」直接放大圖片並顯示在螢幕最上層。這些相關的組合鍵都可以在設定頁中做調整，如果真的記不住這些功能按鈕，其實也可以在圖片上按滑鼠右鍵叫出功能選單來操作，有需要的朋友可來試試囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： In Zoom

In Zoom 軟體語言： 英文

英文 官方網站： https://kpion.github.io/inzoom/

https://kpion.github.io/inzoom/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 軟體下載 ：Chrome 版本、Firefox 版本

使用方法：

第1步 以 Google Chrome 瀏覽器為例。開啟軟體下載頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」將程式完成安裝。

第2步 點擊網址列右側的「In Zoom」圖示，再點入「OPTIONS」。

第3步 在這個設定頁中，上方準備了一張圖片與一部影片，可供測試用。直接將滑鼠移至圖片上，再按下「Shift」+「滑鼠滾輪」就能縮放圖片大小。如果不習慣用「Shift」，也可在下方的「Zoom Modifiers」改為「Ctrl」或「Alt」，但需注意這個組合按鍵不可與其它已存在的設定重疊。

第4步 在設定頁下方還有其它的設定，可視需求來做調整。

第5步 實際使用若放大的圖片被其它的網頁物件擋住，可將滑鼠移動到要提至上層的圖片上，再按下「Alt」+「A」就能把指定圖片移動到螢幕最上層。

第6步 若記不住組合鍵，也可以在圖片上按滑鼠右鍵，從功能選單中來縮放、旋轉、調整圖層順序或還原。