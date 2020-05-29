Plop Saga 小水滴的像素風冒險遊戲（iPhone, iPad）
「Plop Saga」是一款關於一顆小水滴與森林的故事，屬於橫向式跳躍遊戲，畫風是精緻的像素風格，，
遊戲一共有 5 個章節，每個章節包含 7 個關卡，玩法雖然簡單，但在關卡中可是危機重重，必須小心避開各種的尖刺機關，也要抓準距離避免踩空掉落深淵。不過並不需要因此過於小心翼翼，因為遊戲裡沒有生命值的限制，失敗後還可從中繼點接續挑戰，所以各位玩家們就勇敢的嘗試吧！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Plop Saga
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Chang Gu
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 9.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Plop Saga」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
遊戲畫面：
在進入遊戲主頁之前，會有一小段的前導動畫，接著點擊下方的白色圈圈就可以進入第一章節。
按下「START」即可從第一關開始挑戰！
使用左下角的「＜」與「＞」控制前進或後退，右下角的「︿」則可跳躍。至於遊戲教學，玩家們就要注意觀察場景了，開發者可是將教學用圖示的方式呈現在場景之中囉！
主角就是畫面中那個綠綠、圓圓，有點像史萊姆的 Q 彈小東西，操控的手感還不錯哦！在場景中有設定一些中繼點，就像下圖所指的大石塊，經過中繼點後，若不小心失敗，就可以從這邊再重新挑戰，不需從起點開始。
在遊戲裡，需收集像下圖所指的「藍火」，最後達到終點即可過關。
場景中設置的小機關則要仔細應對，小水滴若被尖刺刺到可是會立即爆破失敗的！
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