「Resizing.app」線上免費圖片調整大小、轉檔、優化工具
想要調整圖片尺寸大小，透過修圖軟體或是一些看圖軟體都可以做到，但若不想另外下載程式或不熟悉這些軟體的操作，，
將圖片選入後，即可依需求來調整圖片的長寬，或是使用百分比來進行縮放，若是要上傳到社群軟體使用，網站上也有提供常見社群軟體，像是 Facebook、YouTube、Twitter、Instagram 等會需要的各種圖片尺寸比例可直接套用。
支援 PNG, JPEG, BMP, TIFF, HEIC, GIF, WEBP 圖片格式，而產出的圖片則可選擇儲存為 JPG, PNG, WEBP, BMP 與 TIFF 格式，可單純進行圖片格式的轉換。目前功能比較簡單，一次只能編輯一張圖片，不過開發者有提到未來會加入批次處理的功能，有興趣的朋友可以追蹤開發者的 Twitter 獲得更新資訊唷！
而除了可以在網頁上操作外，「Resizing.app」也有推出 Google Chrome 瀏覽器的擴充功能，有需要的朋友可在下方取得下載連結。
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- 網站名稱：Resizing.app
- 網站網址：https://resizing.app/
- 軟體下載：Google Chrome 擴充功能
使用方法：
第1步 開啟網站後，可在首頁取得瀏覽器擴充功能的下載連結。
第2步 再往下拉一點，就可以看到線上操作的區塊了。點擊「＋」從電腦中選取想要編輯的圖片。
第3步 接著可展開右側的「Resize」下拉選單，可選擇要重設寬度、長度或以百分比……等來進行尺寸的調整。
第4步 依所選擇的重設方式，輸入需要的尺寸，並可在「Optimize」設定優化程度。
第5步 最後在「Save As」選擇想要儲存的圖檔格式，就可以點擊「Save Image」將重設尺寸的圖片下載回來。
第6步 如果是要製作社群軟體使用的各類圖片，可點擊左側的「裁切」圖示，並點開「Crop」的下拉選單，就能看到各種社群軟體的尺寸選項。
第7步 選擇需要的尺寸後，可在圖片上移動裁切框，最後點擊「Apply」即可確定套用。
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