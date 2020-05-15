就像把水族館搬到手機裡！「NANO AQUARIUM」超真實的動態桌布（Android）

心情煩悶時，到水族館走一遭，看著魚兒們游來游去，就能被療癒到，享受片刻的輕鬆，有些人也會在家裡或辦公桌上放個小魚缸更方便欣賞，但如果連小魚缸都不方便養的話，就把「NANO AQUARIUM」安裝到手機裡吧！

「NANO AQUARIUM」是一款超真實的動態桌布程式，就像把一個小型迷你的水族館搬到你的手機裡，雖然免費版本只有一種魚、一種水族箱設計、最多 8 條魚，不過看起來還是蠻有感覺的，還可以在螢幕上點擊丟飼料餵魚哦！

透過陀羅儀的感應，畫面會隨著手機的轉動而有空間視覺上的變化，還能自由調整移動的強度，另外因為動態桌布相對會比較耗電，如果想省點電力的話，可在自己能接受的範圍內調降 FPS 值，預設是 60 FPS，測試調至 30 FPS 看起來也還是 OK 的，這部份就請大家自行嘗試看看

付費版本有 7 種不同的魚種，最多可增加至 50 條魚，另有 5 種的水族箱設計可以選擇，提供給真的很愛看魚的朋友參考囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： NANO AQUARIUM

NANO AQUARIUM 軟體語言： 英文

英文 開發人員： maxelus.net

maxelus.net 官方網站： http://maxelus.net/

http://maxelus.net/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.0 以上版本

Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「NANO AQUARIUM」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後，點擊「LIVE WALLPAPER」即可預覽動態桌布效果，如果發現魚的數量只有 5 隻，可以點擊右上角進入設定

第2步 在設定畫面中，會先看到一些升級後才能使用的功能，繼續往下看到「RESET ALL SETTINGS」點下去重置所有設定，這樣應該就能獲得 8 隻魚了而免費版本可以調整的設定，只有「CAMERA」與「FPS」的部份，「CAMERA」可選擇是否要讓畫面隨手機移動顯示不同角度，「FPS」就是每秒幀數，數值越大畫質越流暢，但相對也較耗電，建議在可接受範圍調低數值，以達到省電的效果

第3步 調整完後再回到上個畫面，點擊「設定桌布」就能選擇要設定「主畫面」或「主畫面和螢幕鎖定」

第4步 在桌布上點擊就可以丟出綠色的魚飼料，小魚看到就會衝上去吃唷！