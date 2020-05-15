就像把水族館搬到手機裡！「NANO AQUARIUM」超真實的動態桌布（Android）

心情煩悶時，到水族館走一遭，看著魚兒們游來游去，就能被療癒到，享受片刻的輕鬆，有些人也會在家裡或辦公桌上放個小魚缸更方便欣賞，但如果連小魚缸都不方便養的話，就把「NANO AQUARIUM」安裝到手機裡吧！

「NANO AQUARIUM」是一款超真實的動態桌布程式，就像把一個小型迷你的水族館搬到你的手機裡，雖然免費版本只有一種魚、一種水族箱設計、最多 8 條魚，不過看起來還是蠻有感覺的，還可以在螢幕上點擊丟飼料餵魚哦！

透過陀羅儀的感應，畫面會隨著手機的轉動而有空間視覺上的變化，還能自由調整移動的強度，另外因為動態桌布相對會比較耗電，如果想省點電力的話，可在自己能接受的範圍內調降 FPS 值，預設是 60 FPS，測試調至 30 FPS 看起來也還是 OK 的，這部份就請大家自行嘗試看看

付費版本有 7 種不同的魚種，最多可增加至 50 條魚，另有 5 種的水族箱設計可以選擇，提供給真的很愛看魚的朋友參考囉！


▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：NANO AQUARIUM
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：maxelus.net
  • 官方網站：http://maxelus.net/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「NANO AQUARIUM」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

第1步 開啟程式後，點擊「LIVE WALLPAPER」即可預覽動態桌布效果，如果發現魚的數量只有 5 隻，可以點擊右上角進入設定

 

第2步 在設定畫面中，會先看到一些升級後才能使用的功能，繼續往下看到「RESET ALL SETTINGS」點下去重置所有設定，這樣應該就能獲得 8 隻魚了而免費版本可以調整的設定，只有「CAMERA」與「FPS」的部份，「CAMERA」可選擇是否要讓畫面隨手機移動顯示不同角度，「FPS」就是每秒幀數，數值越大畫質越流暢，但相對也較耗電，建議在可接受範圍調低數值，以達到省電的效果

 

第3步 調整完後再回到上個畫面，點擊「設定桌布」就能選擇要設定「主畫面」或「主畫面和螢幕鎖定」

 

第4步 在桌布上點擊就可以丟出綠色的魚飼料，小魚看到就會衝上去吃唷！

 

最後更新：05-15, 2020 下午 12:11

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板