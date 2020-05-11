StickyList 極簡風網頁版待辦清單，寫下當日必做的事項來提高效率！

每個人都有自己的待辦清單，有的人習慣手寫在記事本、便利貼上，有的則喜歡利用手機的各種 To Do List、筆記程式來幫助記憶，，

但每天該做的事項，到底要怎麼樣才會更有效率的完成它們呢？

「StickyList」的開發者認為使用簡單的便簽會更有助於專注當前的重要事項，因此就設計了這款極簡風格的網頁版待辦清單。它的功能很簡單，沒有同步或是設定提醒的功能，主要就是讓使用者直接輸入當日必須完成的待辦事項，拖曳就能排列順序，可標示完成並隱藏已完成的事項。

當然一些比較重要的任務還是建議使用行事曆或其它具有提醒功能的 App 來管理，「StickyList」比較像是便利貼的功能，開啟網頁就能寫，將當天必須完成的工作或事項列出來，就能更集中注意力！有需要的朋友可參考看看。

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使用方法：

第1步 開啟網站後，就可以直接輸入待辦事項，輸入後按「Enter」或點擊「Add Todo」即可新增。

 

第2步 完成的事項可在前方勾選標示完成，點擊右側的「垃圾桶」則可刪除事項。在事項上長按拖曳可調整順序。

 

第3步 已完成的事項，會被歸列在下方的「COMPLETED TODOS」中，點擊「Show」可展看查看。

 

第4步 點擊右上角的「月亮」可切換為深色模式，「太陽」則可換回亮色模式。

 

最後更新：05-11, 2020 下午 5:20

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