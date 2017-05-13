2017/5/13 更新：軟體版本更新至 v3.1.2.1733 最新版。新版軟體已內建繁體中文語言介面。

雖然絕大多數的電腦都會安裝防毒軟體，而各家防毒軟體的病毒偵測能力與清除惡意程式的功力也都各有優勢（弱點），如果你常常下載很多亂七八糟的檔案或軟體來玩，或者你的朋友很愛寄一些奇奇怪怪的附加檔給你，多用幾套不同的防毒軟體、惡意程式清除軟體來檢測一下，應該多少都會有些意外的「收穫」。

Malwarebytes Anti-Malware是一套專門偵測rootkits、木馬、間諜軟體…等惡意程式的工具，跟一般免費軟體不同的是，Malwarebytes除了可以找出惡意程式，還提供了清除惡意程式的功能，並提供病毒資料庫更新服務。實際測試結果，在使用了兩套防毒軟體確認過OK的電腦，竟也還抓出兩隻可疑的程式。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Malwarebytes Anti-Malware

Malwarebytes Anti-Malware 軟體版本： 3.1.2.1733

3.1.2.1733 軟體語言： 繁體中文、英文..等多國語系

繁體中文、英文..等多國語系 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 49.5 MB

49.5 MB 系統支援： Windows XP/2003/Vista/Win7/Win 8/Win 10（支援32、64位元）

Windows XP/2003/Vista/Win7/Win 8/Win 10（支援32、64位元） 官方網站： http://www.malwarebytes.org/

http://www.malwarebytes.org/ 軟體下載： 按這裡

注意！如果你在安裝軟體時出現了「Error code：714(0.9)」的錯誤訊息，請參考以下Eivissa 網友提供的解決方法：

出現Error code：714(0.9)的解決方法如下: 在還沒解除安裝前，於「開始」「執行」打regedit 在「software」下找出Malwarebytes’ Anti-malware 雙擊右欄「Langauge」, 改成「chineseTR.lng」 然後重開Malwarebytes’ Anti-malware就可以了:)

切換繁體中文語系的方法： 先用英文模式安裝好軟體後，開啟「C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\Languages」資料夾，將原本的「lang_en.qm」檔案刪掉，再把「lang_zh_tr.qm」檔案改名為「lang_en.qm」再關掉重開 Malwarebytes Anti-Malware 軟體即可。 也許之後的版本就能改善抓不到中文版語系的問題。

Malwarebytes Anti-Malware提供免費與付費兩種版本的軟體，其中免費版本少了即時監控、惡意網站防護、自動掃描與更新機制及客戶支援服務...等。如果你只是要拿來當做一般防毒軟體的不足，偶爾開來掃描一下，那用這個免費版的程式就應該可以了。不過要記得，免費版程式不是用來取代一般內建即時監控、網頁防護的防毒軟體用的，需要即時防護電腦安全的話還是得安裝有該功能的軟體才行。

使用方法：

第1步 將軟體下載回來、點兩下開始安裝，安裝快好之後，會問我們要啟動哪個版本，請點「啟動 Malwarebytes Anti-Malware」這個免費版本就好。

第2步 Malwarebytes Anti-Malware 軟體主畫面，整個變不一樣了。很可惜的是，以前舊版還有繁體中文介面，現在改版後還沒出現繁中的語系。開啟主視窗後，可以先按下面的「Scan Now」按鈕，掃描看看電腦裡面是不是有什麼不好的東西。

第3步 掃毒的畫面…

第4步 另外可以偶爾按一下主畫面的「立即更新」更新一下病毒資料庫。

第5步 點一下「設定」按鈕，可以看到更多設定選單。「一般設定」裡面可以修改軟體介面的語系，目前已經沒有直接內建繁體中文語系，不過可以自己另外下載語言檔、覆蓋過後，在這裡設定為「English」即可。

第6步 另外其實還有一堆功能，有些按鈕跟選項不能按的都是進階版才會有的功能，免費版就勉強用用。