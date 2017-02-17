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[免費] IObit Smart Defrag v5.5.0.1024 高效、速度快的硬碟重組軟體

2017/2/18 更新：軟體版本更新至 v5.5.0.1024 版。

如果你電腦裡用的是一般硬碟的話，硬碟中鎖儲存的資料會隨著用越久、越散亂，此時可以使用 Windows 內建的磁碟重組功能來幫硬碟重組、最佳化一下。

如果你覺得 Windows 系統內建的硬碟重組功能還不夠好用的話，可以試試看下面這個新版的 IObit Smart Defrag 磁碟重組工具，幫硬碟做更智慧、更完整的重組與最佳化。

IObit Smart Defrag 在磁碟重組方面提供了「一般重組」與「重組+快速優化」及「重組+深度優化」三種模式，如果你暫時沒有要用電腦，可以直接執行「重組+深度優化」功能，讓 IObit Smart Defrag 完整的幫你把資料都搬到比較快、比較容易讀取的位置。

另外 IObit Smart Defrag 還提供了「自動重組」與「開機重組」功能，自動重組可以讓我們在電腦閒置時自動執行磁碟重組，隨時加快磁碟的存取效能（不過不知道會不會因此減低磁碟壽命？），而「開機重組」功能則可讓電腦在開機、載入 Windows 系統之前針對一些重要的系統檔、分頁檔..執行重組工作，加快系統載入與檔案讀取效率。

 

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：IObit Smart Defrag
  • 軟體版本：5.5.0.1024
  • 軟體語言：繁體中文 （內建多國語系）
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：12.6 MB
  • 系統支援：Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10
  • 官方網站：http://www.iobit.com/iobitsmartdefrag.html
  • 軟體下載：按這裡

注意！安裝軟體時，若出現類似以下的畫面，請務必小心操作，不要勾選、安裝額外的推廣軟體。

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一、切換成繁體中文語系

第1步  將 IObit Smart Defrag 軟體安裝好、啟動之後，第一次使用時會出現一個設定視窗，我們可以在上面選擇佈景主題與軟體操作介面的語系，請在「語言」選單中點選「正體中文」並點選你喜歡的介面樣式，設定好再按「立刻啟動」按鈕即可開始使用。

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第2步  IObit Smart Defrag  的做介面相當簡單，上半部是磁碟清單，直接勾選你要重組或分析的磁碟機之後，再按一下「重組」或從重組選單中點選「重組 & 快速優化」或「重組 & 深度優化」，即可開始重組硬碟中的資料。

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第3步  如果你希望能讓電腦閒置時自動重組磁碟機的話，可以切換到「自動重組」分頁，按一下「打開」，下次電腦在閒置數分鐘之後，便會自動開始重組工作。

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第4步  而「開機式重組」選單裡面則可設定電腦開機時是否重組分頁檔、休眠檔..等系統檔案，甚至連硬碟的 MFT 區域也可以重組、最佳化一下。

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第5步  在 IObit Smart Defrag 視窗上方按一下「設置」可以開啟設定視窗，我們可以在「自動重組」頁面中選擇讓電腦閒置多久後開始自動重組工作，也可藉由系統資源的控制，避免重組工作影響到其他運作中的任務。

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第6步  另外還有個「排程重組」的設定，我們可以依照電腦的使用狀況，預約設定讓 IObit Smart Defrag 軟體在指定時間自動執行重組與磁碟最佳化的工作。

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較舊的留言
  1. 工今 說道：
    01-12, 2017 at 上午 11:02.54

    正體中文版不知道誰翻譯的，有個地方竟然翻錯…
    可用空間翻成已使用…

    回覆
  2. Kasha 說道：
    10-12, 2016 at 下午 1:47.53

    請問:
    1) 用SSD的話是否不需要用Defrag?
    2) 外置硬碟需要Defrag嗎?

    回覆
  3. 過路的 說道：
    04-21, 2015 at 下午 12:56.44

    請問這跟Glary Disk SpeedUp比較起來哪個比較好?
    感覺都有自動重組這功能….如果以頻繁重組來說
    會不會傷硬碟?

    回覆
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