2017/2/18 更新：軟體版本更新至 v5.5.0.1024 版。

如果你電腦裡用的是一般硬碟的話，硬碟中鎖儲存的資料會隨著用越久、越散亂，此時可以使用 Windows 內建的磁碟重組功能來幫硬碟重組、最佳化一下。

如果你覺得 Windows 系統內建的硬碟重組功能還不夠好用的話，可以試試看下面這個新版的 IObit Smart Defrag 磁碟重組工具，幫硬碟做更智慧、更完整的重組與最佳化。

IObit Smart Defrag 在磁碟重組方面提供了「一般重組」與「重組+快速優化」及「重組+深度優化」三種模式，如果你暫時沒有要用電腦，可以直接執行「重組+深度優化」功能，讓 IObit Smart Defrag 完整的幫你把資料都搬到比較快、比較容易讀取的位置。

另外 IObit Smart Defrag 還提供了「自動重組」與「開機重組」功能，自動重組可以讓我們在電腦閒置時自動執行磁碟重組，隨時加快磁碟的存取效能（不過不知道會不會因此減低磁碟壽命？），而「開機重組」功能則可讓電腦在開機、載入 Windows 系統之前針對一些重要的系統檔、分頁檔..執行重組工作，加快系統載入與檔案讀取效率。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： IObit Smart Defrag

IObit Smart Defrag 軟體版本： 5.5.0.1024

5.5.0.1024 軟體語言： 繁體中文 （內建多國語系）

繁體中文 （內建多國語系） 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 12.6 MB

12.6 MB 系統支援： Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10

Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10 官方網站： http://www.iobit.com/iobitsmartdefrag.html

http://www.iobit.com/iobitsmartdefrag.html 軟體下載： 按這裡

注意！安裝軟體時，若出現類似以下的畫面，請務必小心操作，不要勾選、安裝額外的推廣軟體。

一、切換成繁體中文語系

第1步 將 IObit Smart Defrag 軟體安裝好、啟動之後，第一次使用時會出現一個設定視窗，我們可以在上面選擇佈景主題與軟體操作介面的語系，請在「語言」選單中點選「正體中文」並點選你喜歡的介面樣式，設定好再按「立刻啟動」按鈕即可開始使用。

第2步 IObit Smart Defrag 的做介面相當簡單，上半部是磁碟清單，直接勾選你要重組或分析的磁碟機之後，再按一下「重組」或從重組選單中點選「重組 & 快速優化」或「重組 & 深度優化」，即可開始重組硬碟中的資料。

第3步 如果你希望能讓電腦閒置時自動重組磁碟機的話，可以切換到「自動重組」分頁，按一下「打開」，下次電腦在閒置數分鐘之後，便會自動開始重組工作。

第4步 而「開機式重組」選單裡面則可設定電腦開機時是否重組分頁檔、休眠檔..等系統檔案，甚至連硬碟的 MFT 區域也可以重組、最佳化一下。

第5步 在 IObit Smart Defrag 視窗上方按一下「設置」可以開啟設定視窗，我們可以在「自動重組」頁面中選擇讓電腦閒置多久後開始自動重組工作，也可藉由系統資源的控制，避免重組工作影響到其他運作中的任務。

第6步 另外還有個「排程重組」的設定，我們可以依照電腦的使用狀況，預約設定讓 IObit Smart Defrag 軟體在指定時間自動執行重組與磁碟最佳化的工作。