Google 帳號太久沒用會被刪掉？ 是真的！

其實這也不是什麼新鮮事，很多公司提供的服務跟資源也都會定期清除閒置帳號、避免浪費，現在已經不是像以前那樣可以什麼都免費吃到飽了，相簿的無限空間沒了、連 YouTube Premium 都要漲價了…

不過這個”太久沒用“的定義大概是兩年，兩年內如果都沒有登入你的 Google 帳號，那就會被停用。其實就在2023年12月之前登入一下就好了… 很簡單，登入其他 Google 公司旗下的服務也有效。

以下為 Google 寄給使用者的公告內容：

Google 一向致力於保護您的帳戶和私人資訊安全。實際措施包括在各項 Google 產品內建安全防護機制，，

為此，我們決定將所有 Google 產品和服務的帳戶閒置期更新為兩年。這項變更自即日生效，且適用於所有閒置 Google 帳戶 (也就是超過兩年未登入或使用的帳戶)。從 2023年12月1日起，我們將開始刪除閒置帳戶，而且帳戶中的內容也將遭到刪除。

這項異動對您有何影響：

除非您的 Google 帳戶處於閒置狀態兩年，或者您超過兩年未使用帳戶登入任何 Google 服務，否則這些異動不會對您造成影響。



雖然這些異動自即日生效，但我們最快要到 2023年12月才會開始刪除閒置帳戶。

如果系統判定您的帳戶處於閒置狀態，我們會在採取任何行動或刪除任何帳戶內容前，傳送數封電子郵件提醒您。如果您提供了備援電子郵件地址，我們也會傳送通知至該地址。具體來說，在對帳戶採取任何行動前，我們會提前至少 8 個月傳送電子郵件提醒您。

如果您刪除了某個 Google 帳戶，日後無法使用該帳戶的 Gmail 電子郵件地址建立新的 Google 帳戶。



如何維持帳戶的有效狀態？

想要維持 Google 帳戶的有效狀態，最簡單的方法是至少每兩年登入帳戶一次。如果您過去兩年內曾登入過 Google 帳戶，系統就會判定您的帳戶處於有效狀態，不會將其刪除。

您也可以透過以下方法維持帳戶的有效狀態：

讀取或傳送電子郵件

使用 Google 雲端硬碟

觀看 YouTube 影片

分享相片

下載應用程式

使用 Google 搜尋



透過「使用 Google 帳戶登入」功能登入第三方應用程式或服務



這項政策有些許例外狀況，舉例來說，符合以下情況的 Google 帳戶不會遭到刪除：建立過 YouTube 頻道，或是曾在 YouTube 上發布影片或留言的帳戶；有禮物卡餘額的帳戶；或是發布過應用程式的帳戶，例如在 Google Play 商店中代管應用程式的帳戶。想瞭解這項政策的其他例外狀況，請參閱這裡。

此外，Google 也提供了一些工具來協助您管理自己的 Google 帳戶，另外還有各種資料備份選項，例如讓您使用 Google 匯出下載個人資料。假如您在某一段時間內不會使用帳戶，則可以透過閒置帳戶管理員指定系統處理資料的方式。

我們的首要任務是盡可能簡化相關流程，方便您視個人需求保持帳戶的有效狀態，以及在任何帳戶受到影響之前，確保您充分瞭解上述異動。Google 會在刪除帳戶前，傳送電子郵件通知至該帳戶及備援電子郵件地址 (如您有提供這項資訊)。因此，請確認您的備援電子郵件地址已更新為您目前會使用的地址。

Google 帳戶團隊敬上