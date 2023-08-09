Google 帳號太久沒用會被刪掉？ 是真的！
其實這也不是什麼新鮮事，很多公司提供的服務跟資源也都會定期清除閒置帳號、避免浪費，現在已經不是像以前那樣可以什麼都免費吃到飽了，相簿的無限空間沒了、連 YouTube Premium 都要漲價了…
不過這個”太久沒用“的定義大概是兩年，兩年內如果都沒有登入你的 Google 帳號，那就會被停用。其實就在2023年12月之前登入一下就好了… 很簡單，登入其他 Google 公司旗下的服務也有效。
以下為 Google 寄給使用者的公告內容：
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Google 一向致力於保護您的帳戶和私人資訊安全。實際措施包括在各項 Google 產品內建安全防護機制，，避免您的 Google 帳戶遭到未經授權人士存取，以及採用嚴謹的隱私權實務規範，盡量縮短您個人檔案及任何相關資料的保存時間，藉此確保資訊安全。即使您不再使用我們的服務，Google 仍會保護您的私人資訊，並防範未經授權的帳戶存取行為。
為此，我們決定將所有 Google 產品和服務的帳戶閒置期更新為兩年。這項變更自即日生效，且適用於所有閒置 Google 帳戶 (也就是超過兩年未登入或使用的帳戶)。從 2023年12月1日起，我們將開始刪除閒置帳戶，而且帳戶中的內容也將遭到刪除。
這項異動對您有何影響：
除非您的 Google 帳戶處於閒置狀態兩年，或者您超過兩年未使用帳戶登入任何 Google 服務，否則這些異動不會對您造成影響。
雖然這些異動自即日生效，但我們最快要到 2023年12月才會開始刪除閒置帳戶。
如果系統判定您的帳戶處於閒置狀態，我們會在採取任何行動或刪除任何帳戶內容前，傳送數封電子郵件提醒您。如果您提供了備援電子郵件地址，我們也會傳送通知至該地址。具體來說，在對帳戶採取任何行動前，我們會提前至少 8 個月傳送電子郵件提醒您。
如果您刪除了某個 Google 帳戶，日後無法使用該帳戶的 Gmail 電子郵件地址建立新的 Google 帳戶。
如何維持帳戶的有效狀態？
想要維持 Google 帳戶的有效狀態，最簡單的方法是至少每兩年登入帳戶一次。如果您過去兩年內曾登入過 Google 帳戶，系統就會判定您的帳戶處於有效狀態，不會將其刪除。
您也可以透過以下方法維持帳戶的有效狀態：
- 讀取或傳送電子郵件
- 使用 Google 雲端硬碟
- 觀看 YouTube 影片
- 分享相片
- 下載應用程式
- 使用 Google 搜尋
透過「使用 Google 帳戶登入」功能登入第三方應用程式或服務
這項政策有些許例外狀況，舉例來說，符合以下情況的 Google 帳戶不會遭到刪除：建立過 YouTube 頻道，或是曾在 YouTube 上發布影片或留言的帳戶；有禮物卡餘額的帳戶；或是發布過應用程式的帳戶，例如在 Google Play 商店中代管應用程式的帳戶。想瞭解這項政策的其他例外狀況，請參閱這裡。
此外，Google 也提供了一些工具來協助您管理自己的 Google 帳戶，另外還有各種資料備份選項，例如讓您使用 Google 匯出下載個人資料。假如您在某一段時間內不會使用帳戶，則可以透過閒置帳戶管理員指定系統處理資料的方式。
我們的首要任務是盡可能簡化相關流程，方便您視個人需求保持帳戶的有效狀態，以及在任何帳戶受到影響之前，確保您充分瞭解上述異動。Google 會在刪除帳戶前，傳送電子郵件通知至該帳戶及備援電子郵件地址 (如您有提供這項資訊)。因此，請確認您的備援電子郵件地址已更新為您目前會使用的地址。
Google 帳戶團隊敬上