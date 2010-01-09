「通話紀錄++」是Android Market裡面相當受歡迎的小程式，主要功能是用來記錄通話時間、撥出與接聽電話的次數與簡訊收發次數。除此之外，還可支援國內各大電信業者的通話費率（中華電信、台灣大哥大、威寶、遠傳），讓我們輕鬆統計手機每個月「大概」的通話費用，避免一不小心打太多、帳單爆掉。

除了記錄打電話、接電話、未接來電等使用情況之外，還可將本月撥、接電話的明細列出來，讓我們更詳細的知道什麼時候打給誰、講了多少秒數、花了多少電話費...等等。此外還可設定NP號碼、F2熱線，手動將某個電話號碼列為網內/網外或特殊計費清單中，讓軟體更詳細、更準確的計算出目前的電話費。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： 通話紀錄++

通話紀錄++ 軟體版本： 1.98

1.98 軟體語言： 繁體中文（支援台灣電信費率）

繁體中文（支援台灣電信費率） 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 73.50KB

73.50KB 系統支援： Google Android系統專用的軟體，需安裝在相容手機中

Google Android系統專用的軟體，需安裝在相容手機中 官方網站： mywoo

mywoo 軟體下載： 請用手機開啟Android Market，搜尋「通話紀錄」再下載安裝即可

需注意的是，這個電話費用的統計數字是個預估值，可能因為對方的號碼曾經換過電話公司（NP）而變成網內或網外，因而造成通話費用的統計誤差。建議將常打的號碼查詢後列入「NP號碼清單」或F2熱線之類的特殊計費清單中，避免誤差太大。

操作介面：

第1步 用手機中開啟Android Market，搜尋「通話紀錄」關鍵字找到「通話紀錄++」軟體後，請安裝好再開啟它。

第2步 打開「通話紀錄++」視窗後，我們可以在主畫面中看到目前手機撥出、接聽與簡訊收發次數的統計表。第一次使用時，請記得先按一下「費率」按鈕設定你所使用的通話費率與方案。

第3步 當我們按了主畫面下方的「打電話」按鈕時，會出現如下圖的「打電話明細」也就是撥出記錄。如果按「接電話」按鈕，則是顯示「來電明細」統計清單。

第4步 另外我們也可以在主畫面中按一下手機上的「MENU」按鈕，看是要瀏覽簡訊收發記錄或MMS記錄都可以。如果你的電話費計算週期不是從每月1日開始算，可以按「起算日」按鈕來修改。

另外我們也可按「NP號碼」按鈕，將時常撥出的電話號碼列入網內或網外的清單中。或按「F2熱線」按鈕，把特殊計費的群組門號也設定一下，提高電話費統計資訊的準確性。