「維也納國家歌劇院」線上免費欣賞歌劇、芭蕾舞劇

自 2020 年初開始，全球逐步受到了武漢肺炎疫情的影響，許多國家都實施了封城令，並要求人民待在家裡，有條件、有限度的開放外出，以致於許多的商店、餐廳、博物館等場所都必須暫時關閉，在奧地利的「維也納國家歌劇院」也一樣，目前公佈取消至 2020 年 6 月 30 日前的所有演出

然而，藝術有療癒人心的效果，即使無法親身前往歌劇院欣賞各種精彩的表演，「維也納國家歌劇院」也要讓全球的音樂愛好者能在線上來享受歌劇與芭蕾舞劇所帶來視聽饗宴。

這個服務於今年 3 月 15 日就已經開始，如果還沒使用過的朋友，現在加入也不遲哦！

只要到網站上利用 Email 做簡單的註冊動作，就能立即免費欣賞最近更新的一部歌劇或芭蕾舞劇，每天都會更新一部更新時間以歐洲中部時間為準（Central European Time，CET），在晚上七點進行更新，部份則會在五點或六點更新，不會換算時間的話沒有關係，因為每一部作品都會在線上保留 24 小時

在欣賞歌劇、芭蕾舞劇時還能開啟字幕功能，有八種語言可以選用，包含中文、英文、德文、日文、法文、俄文、西班牙文與義大利文，但中文的部份只有簡體可用，想知道劇情的對話內容還是可以打開來加減參考的，喜歡歌劇的朋友，可以試試看唷！

使用方法：

第1步 開啟網站後，就可以看到目前開放欣賞的作品，點擊「FREE」

第2步 想要線上欣賞歌劇，需註冊登入，從未使用過的朋友，請點擊「NO, I AM A NEW CUSTOMER.」

第3步 輸入 Email 與設定 8 位數的密碼後，按下「SAVE」

第4步 不需經過 Email 驗證，直接就可以點擊「WATCH VIDEO」開始欣賞

第5步 播放器的功能很簡單，若希望顯示中文或其它的字幕，可點擊右下角的選單鈕，選擇「字幕」再從清單中選擇想要的語言

第6步 若想知道之後會上傳什麼作品，可到「BROWSE CONTENT」查看