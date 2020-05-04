「Go Escape!」超刺激！身體會不自覺跟著動的小白球逃生遊戲（iPhone, Android）

你也是玩遊戲身體會跟著動的那群人嗎？聽說是因為比較不擅長打電動的關係，還記得以前玩瑪莉兄弟時（對！紅白機時期），身體跟手都會忍不住一起跳的狀況，，

想起來就覺得自己很荒唐啊！XD

雖然「Go Escape!」跟瑪莉兄弟是很不同類型的遊戲，但在玩「Go Escape!」時，發現也會有身體跟著動的狀況，如果有同症狀的朋友，強烈建議不要在大庭廣眾之下玩，不然會很哈滋卡細的！

「Go Escape!」是一款畫面風格很簡約的小白球逃生遊戲，打開閘門後，小白球就會開始直向滑落，玩家需在適當的時機點擊讓小白球跳起，閃避各種尖刺的傷害，最後抵達終點就可以過關。

關卡數目前有 202 關，有些關卡必須先嘗到數次失敗的滋味，才能真正找到過關的方法，但遊戲沒有生命值的限制，所以失敗了沒關係，可以無限次重來。當然也有許多是可以一次 OK 的關卡，這就取決於玩家的反應速度囉！玩法簡單，但很刺激，有興趣的朋友可以一起來玩看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Go Escape!

Go Escape! 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Tastypill LLC

Tastypill LLC 官方網站： http://tastypill.com/

http://tastypill.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 /Android 4.1 以上版本

iOS 10.0 以上 /Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點擊「PLAY」進入關卡列表，從第一關開始挑戰吧！

每個關卡開始時，小白球都會被擋在閘門前，點擊畫面任一處即可開啟閘門讓小白球落下。在適當的時機點擊即可讓其跳起，避免碰到「尖刺」一路到達下方的終點即可過關。

如果不小心碰到「尖刺」，小白球就會粉碎而失敗，必須重新來過。

未來的路將會越來越困難，並加入更多的機關元素，像是會轉動的圓形機關或是一碰就會掉落的平台，都會讓遊戲更加刺激有趣哦！

在遊戲中可獲得「金鑽石」，當累積滿 100 顆時，就可以在小球清單中，選擇解鎖新的造型球，並於後續的遊戲中使用。