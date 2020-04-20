可自訂練寫內容的「中文練習簿」，操作超簡單、字數無上限（Android）

如果想讓小孩除了學校的作業之外還能多練習寫字的話有幾個線上工具可以讓家長們自製生字練習本，

但如果只方便用手機來製作的話「中文練習簿」會是更好的工具程式哦！它是專為家長們所設計的 App操作相當簡單可自訂練寫的內容而且字數沒有限制可選擇橫式或直式列印以及是否需要姓名欄、標示日期與頁碼還可視需求將排版改為「雙排」模式同一頁中就能練習更多不同的中文字囉！

生成的練習簿會自動儲存為 PDF 檔在程式中可預覽內容並可直接列印或是將檔案分享出去。單排直式的練習簿單頁可練習 10 個字預設有 5 排的虛線國字可幫助練寫剩餘有 8 排的空格仍會提供格線讓小朋友在書寫時可以參考位置與判斷比例大小。雙排直式的話單頁可練習 20 個字以 3 排虛線國字與 3 排空格的方式來呈現這部份可依希望的練習字數與次數來選擇適合的排版格式。

防疫在家沒事的話就多印幾張讓他們練習把字寫得更美吧！啊哈哈哈哈哈哈哈～

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 中文練習簿

中文練習簿 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： SmallGCOk

SmallGCOk 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.4 以上版本

Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「中文練習簿」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟程式可選擇要不要看示範教學影片。接著就能進入主程式中文介面簡單易懂只要依需求做好設定在「練習內容」的欄位中輸入想要練寫的中文字再按下「生成 PDF」即可。

第2步 在生成的檔案下方就可選擇重新命名、預覽內容、列印、分享或刪除。

第3步 有多種排版模式可以選擇可依練寫的需求來做設定。