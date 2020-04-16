[限時免費] FaceReplaced 變臉錄影程式，寵物、明星、卡通角色…想變什麼都可以！（iPhone, iPad）

「FaceReplaced」是一款有趣的變臉錄影程式但與同類程式不同的是它沒有內建的面具可以使用而是讓使用者透過拍照或由相簿來選取想要使用的頭像，

無論是自家的寵物、喜愛的偶像明星、可愛的布玩偶、卡通動漫角色甚至是生活中任何無生命的物品全都可以拿來變成面具使用。

拍照或由相簿選取想要使用的照片後只要手動將不需要的範圍塗抹選取保留頭像的部份再將眼睛、鼻子與嘴巴的位置進行定位就可以在錄影時自動用該頭像面具來取代你的頭眨眼或張嘴時面具也會同步做出表情唷！

若是利用有 TrueDepth 或雙鏡頭的 iOS 設備所拍攝的照片可產生 3D 深度效果使用一般的照片或圖片所製作出來的頭像雖然很平面不過效果依然是不錯的有興趣的朋友可以玩看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： FaceReplaced – AR Filter Maker

FaceReplaced – AR Filter Maker 軟體語言： 英文

英文 開發人員： 2020CV Inc.

2020CV Inc. 官方網站： https://www.2020cv.com/

https://www.2020cv.com/ 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 12.0 以上

iOS 12.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後可在下方選擇「Import」由相簿選取照片或「Capture」使用相機來拍照。無論選擇何者都需先給予相機、麥克風及相簿的讀取權限。

第2步 移動照片確定需要的頭像部份有在圓圈當中後點擊「Next」再用手指將不需要的部份塗抹選取只保留頭像的範圍。

第3步 如果自己塗抹覺得太麻煩可以試試看「Automatic」點擊「Try It!」程式就會自動選取若選取後的範圍有不太 ok 的地方可再由上方切換到「Erase」來手動塗抹。

第4步 有需要的話也可以兩指斜拉放大更精準的選取。圈選完畢後再點擊「Next」。

第5步 將眼睛、鼻子、嘴巴的定位點都放置好後點擊「Done」。

第6步 最後就可以利用剛剛的頭像來錄製影片了雖然表情可變化的程度不算大不過眼睛、嘴巴的動作還是可以看出差異唷！

第7步 在右下角可貼上卡通版的眼睛左下角可選擇在張嘴時要保留人類嘴巴或是用黑色的色塊來取代。點擊「紅色」按鈕即可開始錄影。完成錄影後可保留影片或直接分享。