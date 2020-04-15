「Eight Eight」留白文青風方形照片編輯器（iPhone, iPad）

想要製作 1:1 的方形照片又不想裁切掉照片的任何一個部份那麼最快的作法就是利用留白的方式來填滿，

但說留白就真的只留白嗎？不「Eight Eight」要用色彩讓你的照片更突出！

「Eight Eight」是一款文青感十足的方形照片編輯器程式本身的介面就相當極簡有個性選取想要編輯的照片後還可輸入簡短的文字訊息接著程式就會自動抓取出照片中有的 10 種顏色並使用其中一種做為背景填色。

當然如果你不喜歡目前的背景色也可以手動選擇其它的顏色或是按下隨機按鈕讓程式來幫你做選擇。文字的部份也同樣可使用這 10 種顏色來做搭配唷！調整完畢就可以直接儲存到相簿中做使用。功能很單純喜歡這個風格的朋友可以來試試看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Eight Eight

Eight Eight 軟體語言： 英文

英文 開發人員： JAE WONG YOU

JAE WONG YOU 官方網站： https://www.cheesebear.co.kr/

https://www.cheesebear.co.kr/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 12.0 以上

iOS 12.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Eight Eight」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 點擊「＋」開啟相簿選取欲編輯的照片。接著可輸入想要顯示的文字訊息右下角會列出一些建議詞或最近使用的文字。

第2步 程式會自動選用一種顏色做為背景色點擊「Color」可展開配色選單可切換其它背景或文字顏色。點擊「T」可選擇顯示或不顯示文字。

第3步 如果懶得選色或有選色困難也可以點擊「Shuffle」讓程式隨機幫你選。

第4步 最後點擊右上角的按鈕即可將照片儲存到相簿中。