停不下來的「挑戰巔峰」極速爬梯遊戲，小心上癮啊！（iPhone, Android）

「挑戰巔峰」的遊戲玩法雖然不是最有創意的但絕對有讓人上癮的能力！只透過「前進」與「轉向」兩個簡單的按鈕來進行無限爬梯的動作速度要快、準確度也要高，

才能挑戰到達巔峰的目標！

遊戲的 8-bit 像素風格與超復古的電子配樂感覺就像回到了街機時代！雖然玩法簡單卻相當有挑戰性設計有數十種的遊戲角色可讓玩家們收集達成指定階數就能解鎖新角色或是透過完成任務打開「神祕盒」來取得更特別的人物而這些角色依身份的不同在遊戲中也會有不同的配件與音效讓遊戲更加有趣唷！

除了主要的角色可收集外遊戲還有提供各種可愛的寵物與更多不同的場景可用金幣或寶石來購買。在爬階梯的過程中可容易獲得金幣與寶石收集完整的「BONUS」字母還能啟動獎勵關卡點擊越快就能收集越多的金幣獎勵。當總成績累積達 5000 分時還可解鎖更多遊戲模式哦！正在尋找簡單又刺激的遊戲嗎？那就來「挑戰巔峰」吧！



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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 挑戰巔峰

挑戰巔峰 軟體語言： 繁體中文,英文…..等

繁體中文,英文…..等 開發人員： NFLY STUDIO

NFLY STUDIO 官方網站： https://www.facebook.com/nflystudio

https://www.facebook.com/nflystudio 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

一開始只能使用「白領」上班族角色點擊右下角的按鈕即可進入挑戰使用左右下角的按鈕來轉向或前進。

爬梯遇到前方無路時就要轉向才能繼續向前如果不小心踩空了那這回合就會結束。

另外上方的時間條也是能不能繼續爬梯的關鍵持續的動作可補充時間條但若中途停下來時間條就會極速減少當歸零時遊戲就會強迫中止！

在上樓的途中有很多機會可以收集金幣有時也會出現 B、O、N、U、S 的字母可收集或是寶石鴨（可收集寶石）、金豬（可連續獲得金幣）……等。

當一口氣奔向 100 階時就可以解鎖下一個角色每增加 100 可解鎖更多。

在首頁下方可進入場景、寵物或角色選單可透過累積分數、金幣或使用寶石來解鎖。

另外還有更多的每日、等級、每週任務等著玩家來達成可獲得更多不同的獎勵唷！