證件照 DIY！「Make Passport Photo」自動排版、手動調色，還可以換衣服！

需要證件照時其實還是把自己打扮一下殺去照相館直接花個三百多塊拍一組最省力不過若實在沒辦法，

一定要在家自己處理的話可以考慮讓「Make Passport Photo」來協助你一下。

「Make Passport Photo」是一個具有 AI 人工智慧的證件照線上編輯服務提供三種處理方案其中包含兩種自動化的付費服務你只需要拍張正面的照片其它去背、調光、排版等動作它通通會幫你處理好不過在台灣我們比較適合使用另一種免費服務但就需要稍微自己動動手了。

首先在拍照時使用白色背景為佳光線的部份也要注意一下避免臉部有奇怪的陰影產生。拍好照後就可以將照片丟入該網站選用需要的照片比例（一般是 3.5×4.5cm）後再手動調整照片要顯示的位置微調亮度、對比、曝光度以及飽和度。

接著有趣的地方來了如果你沒有適合穿來拍證件照的衣服也沒關係因為「Make Passport Photo」還有提供換衣服的服務可選穿襯衫、套裝或是外套只要調整好位置基本上看不太出破綻。最後就會依所選用的列印紙張尺寸提供對應的排版照片檔將該圖檔用相片紙印出就能裁切使用囉！有需要的朋友可參考看看。

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網站名稱： Make Passport Photo

Make Passport Photo 網站網址：https://makepassportphoto.com/

使用方法：

第1步 開啟網站後點擊右上角的「CREATE PHOTO」。

第2步 選擇國家、照片尺寸再按下「CREATE PHOTO」。

第3步 點擊「Browse」從電腦中選取要使用的照片或將照片直接拖曳到灰色區塊。

第4步 選入照片後在下方選擇列印時要使用的紙張尺寸。

第5步 點擊「Next」進入下一步。

第6步 利用滑鼠滾輪來調整照片要顯示的範圍可透過畫面上的參考線來縮放調整。調整後點擊「Next」。

第7步 可依需求手動調整亮度、對比、曝光度與飽和度。完成後再點擊「Next」。

第8步 如果需要換衣服可點擊上方的「PICK A DRESS」不需要的話直接點擊「Finish」即可。

第9步 衣服的部份有分男、女點入又會再分服飾類型每個類型有多種不同的衣服造型可選用。

第10步 選入衣服後可利用四邊的調整點來縮放大小或調整角度。

第11步 最後點擊「Finish」即可選擇「Download」將排版後的圖檔下載回來使用。