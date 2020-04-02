AI 人像網站響應「#masks4all」全民戴口罩運動，推出自動化的戴口罩頭像產生器！

Rosebud AI 是一個專門利用 AI 技術產生虛擬人像的新創公司最近為了響應由捷克所發起的「#masks4all」全民戴口罩運動特別推出自動化的戴口罩頭像產生器，

只要將任何包含人臉的照片上傳它就能立即幫其中偵測到的人臉戴上口罩。

與之前介紹的「Social Distancing Work」網站不同由於它是全自動化的所以並不能使用在人以外的動物臉上但用它來幫人臉戴口罩精準度相當高在戴上後還可更換不同的口罩顏色也不需再手動調整位置。

如果是多人合照每一個人使用的口罩顏色也都會不一樣唷！如果你也想支持「#masks4all」戴口罩運動又不想重新拍一張戴口罩的頭像就可以考慮到這個網站來快速製作一張！

縱使現在全球肺炎疫情如此嚴峻許多歐美國家的民眾似乎還是不愛戴口罩這真的是一件很可怕的事啊！希望透過「#masks4all」可以讓更多的人願意戴上口罩保護自己也保護別人！

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使用方法：

第1步 開啟網站後點擊「UPLOAD」從電腦中選取要使用的照片。

 

第2步 上傳後可在左側看到自己的照片等待數秒後就可以在右側看到戴上口罩後的照片點擊上方的「NEXT COLOR」可更換口罩顏色。

 

第3步 最後點擊下方的「DOWNLOAD IMAGE」就可以將戴上口罩的照片下載回來使用。

 

最後更新：04-02, 2020 下午 2:40

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