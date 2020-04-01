如何讓 LINE 「自動備份」聊天紀錄？

LINE 的聊天紀錄原本就有開放讓使用者手動進行備份iOS 版本可上傳至 iCloudAndroid 版本則上傳至 Google 雲端硬碟，

之後需要換機時聊天記錄也可以原封不動的一起帶走。

不過如果平常沒有固定手動備份的習慣真遇到手機不小心遺失時心還是會隱隱作痛啊～但現在 iOS 只要將 LINE 升級到最新的 10.3.0 版本就能開啟「自動備份」功能只要設定一次就能一勞永逸啦！

可依自己 LINE 的使用狀況選擇備份頻率每天都會使用的話最好選擇每天備份 1 次如果使用沒那麼頻繁的話就可以設定 3 天 1 次、每週 1 次或兩週、每月備份 1 次。

目前只有 iOS 有自動備份功能Android 的話可能還要再等等囉！所以現在對！就是現在！Right Now！馬上就去手動備份一下吧！至於 Android 怎麼手動備份這裡有教。

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使用方法：

第1步 首先先將 LINE 升級到最新版本。再到「主頁」點擊左上角進入「設定」點入「聊天」。

第2步 點入「備份聊天記錄」就可以看到「自動備份頻率」的功能。

第3步 開啟「自動備份」就可以點入「自動備份頻率」選擇適合的備份週期即完成設定。