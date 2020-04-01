[限時免費] Maze Jam 超可愛手繪插畫風迷宮遊戲（iPhone, iPad）

「Maze Jam」是一款非常好玩的迷宮遊戲最吸睛的莫過於它的手繪插畫風格每個迷宮都是由真人繪製，

與一般由程式自動生成的迷宮相比玩起來更生動有趣！除了畫風超可愛外遊戲也搭配有六首活潑的配樂玩家可自由切換甚至還有超過 20 種不同造型的墨水娃娃可選用不需任何解鎖條件全部開放！

在遊戲中包含了 300 個關卡主要分為三種迷宮類型除了一般常見四四方方的經典款外還有看起來圓滾滾的麵條迷宮（The Noodle Maze）與線條迷宮（The Line Maze）難度從簡單到極複雜困難的都有無論大人小孩都能玩得盡興唷！

而在手機上走迷宮最怕的就是粗手指了但在此遊戲裡玩家們不用過於擔心因為程式的容錯率蠻高的就算走得路線不是很精準只要方向正確基本上都還是可以順利過關。對於複雜度較高的迷宮也可透過兩指斜拉放大有助於提高路線的精準度所以粗手指們也可以放心玩。

喜歡玩迷宮遊戲的朋友這款真的是很推！請把握限時免費下載的機會囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Maze Jam

Maze Jam 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Unusually Brilliant Educational Resources LLC

Unusually Brilliant Educational Resources LLC 官方網站： https://unusuallybrilliant.com/maze-jam-app/

https://unusuallybrilliant.com/maze-jam-app/ 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Maze Jam」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

開發者是佛心來著為了讓大家在家裡抗疫隔離不無聊所以決定在 7 月 4 日之前都開放免費下載點擊「Done」後就能正式進入遊戲首頁。

點入首頁就能看到關卡主題主要分為三種類型的迷宮主題之間沒有先後順序點入就能從第一關開始挑戰。

起初的關卡真的很簡單也可以當做練習用讓墨水娃娃從 S 走到 E 就能過關。左側可選用各種不同顏色的墨水唷！

過到第 6 關時成功取得「鑰匙」就可以解鎖更多新的關卡包。

關卡的難度會越來越高前面的簡單關卡真的只是讓玩家試水溫而已！千萬不要小看它啊！

面對比較複雜的迷宮建議在觀察路線後可以兩指斜拉放大會比較好走雖然容錯率很高但錯得太離譜還是不會給過的哦！

在關卡右下角的兩個圖示可分別切換或關閉音樂以及變換角色。點擊後都會先看到一個過場畫面再次點擊才會進入功能畫面。