雙平台限時免費！「紀念碑谷 2」在錯視幻境中穿梭，體驗全新的故事情節！（iPhone, Android）

超人氣手遊「紀念碑谷 2」近日在雙平台推出限時免費下載活動原價 NT$150現在免費就能下載體驗！

「紀念碑谷」第一代推出時就讓許多玩家眼睛為之一亮，

採用幾何圖形與錯視藝術所創造出來的幻境世界帶來很強烈的吸睛效果隱藏在其中的謎題雖然看似複雜但只要有些耐心靠自己找到出路也不會太過困難加上故事性強真的讓人愛不釋手。

「紀念碑谷 2」與第一代相同一樣有著美麗的遊戲畫面一樣的錯視藝術設計但加入了全新的故事情節主要著重在主角蘿爾與女兒兩人之間的情感變化親情的糾結與感情的成長在每個章節中會逐漸明朗。

搭配美妙的配樂與音效讓人彷彿身歷其境。整體難度依然適中需要花點時間摸索但並不會真有卡關的痛苦感整個解謎的過程相當有樂趣喜歡「紀念碑谷」系列遊戲的朋友請把握機會囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 紀念碑谷 2

紀念碑谷 2 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： ustwo Games Ltd

ustwo Games Ltd 官方網站： https://www.monumentvalleygame.com/mv2

https://www.monumentvalleygame.com/mv2 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲畫面美麗依舊先旋轉機關讓主角成功到達上方的終點才能正式啟動遊戲。

每個章節都有個主題在這段遊戲當中真的可以體會到母女兩人之間的溫馨親情。

接下來為了不破壞大家的解謎樂趣就放兩張截圖畫面給大家聞香不破梗了。