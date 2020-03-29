Stock Jump 用全球股巿走勢圖玩跳遠遊戲，這是在傷口上灑鹽還是要人苦中作樂？

全球都被籠罩在武漢肺炎的疫情之下各國的經濟都遭受重創股巿也像跳水一般斷崖式的極速下滑，

股民們無不痛苦哀嚎不過有國外遊戲開發者 Sos 就利用全球各國的股巿走勢圖來製作成一款名為「Stock Jump」滑雪跳遠遊戲這……到底是要說它在別人的傷口上灑鹽還是要鼓勵大家苦中作樂啊～（拭淚）

「Stock Jump」收集了世界各國共 65 個證券交易所先選擇想玩的國別後再用網頁搜尋的方式找到想玩的個股接著就能看到它近 30 日的股價走勢圖而這條曲線就是待會兒你要滑雪的路線。

雖然這樣說很過份但所選擇的走勢下降幅度越大滑行衝刺的速度就越快在賽道結束前抓準時機點擊滑鼠右鍵就能讓你的選手奮力一跳最後就看這天時地利人和能讓選手跳得多遠了。

最後想說的是即使日子再難過也要笑著面對！現在就找出手上跌最深最慘的那支股票來拼看看能跳多遠吧！從開發者的推特分享利用韓國 Naver Corp 的走勢圖玩出了 477.69m 的超強成績唷！有興趣的朋友就玩玩吧！

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網站名稱： Stock Jump

Stock Jump 網站網址：http://stockjump.sos.gd/

網頁畫面：

第1步 開啟網站後先選擇國別。

第2步 選擇想要玩的股票可按「Ctrl + F」輸入股號來搜尋。

第3步 這邊我選擇了超夯的 2884 玉山金找到後點入就能看到遊戲起始畫面。

第4步 點入就能看到該支股票 30 天來的走勢圖再次點擊就能準備開始挑戰囉！

第5步 選手會自己開始向前滑不過若前面這段太平可能會滑不動適時的點擊可以幫助移動。

第6步 在走到快速下降的路段時就要準備抓準時機點擊跳起。

第7步 落地後就會顯示你這次的成績囉！