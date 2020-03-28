ExpandURL 短網址分析、預覽、還原工具

由於很多網站因為 SEO 或其他各種原因把網址加了中文標題或其他關鍵字導致網友在社群網站或通訊軟體分享網址時就會出現很大一串難看的網址。因此很多人會用短網址服務來縮短原本的網址，

並把一些流量統計、宣傳分析等功能做進去。

但對一般使用者來說從短網址上其實不太容易看出原始網址是哪個網站、該不該點下去？甚至一堆詐騙或壞心人士會用短網址的服務來誘導你安裝病毒、木馬程式甚至假冒銀行或其他網站來詐騙你的密碼及個資。

如果你看到一個短網址有點可疑希望能在點下去之前先預覽一下原始網址與網站內容可以透過 ExpandURL 的服務來解析、預覽暗藏在短網址裡的秘密。除了提供原始網頁的標題、完整網址與頁面預覽縮圖之外還有 Meta Description, Meta Keywords, Content-Type 與 Canonical URL 各項資訊可供判讀與確認甚至還整合了 Google Safe Browsing 功能如果該網頁有內嵌惡意程式或詐騙內容都可以透過這些訊息來判斷。

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比較特別的是ExpandURL 還會顯示 Redirects 的次數與內容很多詐騙網頁或木馬程式都會透過多層次的轉址方式來隱匿不想被看到的資訊有了 ExpandURL 就可以輕鬆檢查到底經過幾個跳板、轉了幾次頁面不用按進去就可以抓出可能有問題的連結。

使用方法：

第1步 開啟 ExpandURL 網站貼上網址、按「EXPAND URL」按鈕。



第2步 接著網頁中便會顯示原始網址與相關資訊如果該網址還有經過多次跳轉的話還會在「Redirects」欄位中顯示全部顯示出來。