長篇文章看了頭就痛？「I Lazy to Read」幫你快速抓出五大關鍵句

網路世代資訊傳遞的速度相當快，除了本地的訊息外，世界各地的資訊都能很容易的取得，那代表我們閱讀到外文資訊的機會也越來越多，若內容不長也許還能順順的看完，但若閱讀像 TIME 上的英語新聞往往一篇動輒上千字，閱讀起來相當考驗英語能力，也需花費許多的時間

如果你經常會需要閱讀這類的長篇文章，或許可以先讓「I Lazy to Read」幫你從其中抓出五大關鍵句，可更快速了解整篇文章的重點，也能更進一步確認文章內容是自己感興趣或需要的，就可以再深入研讀完整的內容。

使用的方式很簡單，只要將文章的網址複製貼入，數秒後它就能取出其中的精華囉！不過它不適用於中文，日文似乎也不行，其它測試過英文、韓文、西班牙文、俄文等都可以成功抓出關鍵內容，有其它語言需求的話，建議都可以嘗試分析看看哦！

 

網站畫面：

開啟網站後將欲分析的文章網址貼入後，按下「Generate」

 

數秒後就可以在下方看到所節錄出來的五大重點測試時，先實際閱讀過此篇報導，再來看這節錄出來的摘要，感覺確實抓得蠻精準的，重點幾乎都有抓到有興趣的朋友可以嘗試看看

 

最後更新：03-17, 2020 下午 3:53

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