ManicTime 工作紀錄、軟體操作、文件編輯…計時統計工具

ManicTime 是一個非常特別且有用的小軟體主要功能是用來幫我們統計電腦的各種操作紀錄包括程式開啟/結束時間、操作使用了多久、編輯或瀏覽的文件名稱與使用時間、花了多少時間逛過什麼網站…等，

不管按過什麼軟體或程式都會在 ManicTime 的時間軸上留下完整詳細的紀錄就算你去吃午飯、上廁所沒有使用電腦的時候也都會留下一段空白、閒置的時段。

利用 ManicTime 統計電腦操作記錄時我們可以透過 TAG 標籤的功能來紀錄哪一段時間是在做什麼工作譬如說幫客戶修改什麼資料或協助哪個廠商更新什麼東西、某個企劃案花了多少時間…等透過這些統計與報表可以幫我們快速做好一整天甚至一整週的工作記錄以後請款或做任務管理、人力資源的調配也很方便。另外也整合了定時、倒數計時與番茄鐘等功能方便我們管理工作時間、精準切換任務。

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ManicTime 提供 Windows, Mac, Linux 與 Android 等平台的軟體有免費版（功能限制）跟專業版可試用（全功能15天）。另外也提供了外部伺服器的連線功能方便多個工作團隊或外部工作室的任務整合與應用。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： ManicTime

ManicTime 軟體版本： 4.4.8.0

4.4.8.0 軟體語言： 簡體中文、英文… 等多國語言

簡體中文、英文… 等多國語言 軟體性質： 免費軟體+全功能專業版試用（15天）

免費軟體+全功能專業版試用（15天） 檔案大小： 23.6 MB

23.6 MB 系統支援： Windows, macOS, Linux, Android

Windows, macOS, Linux, Android 官方網站： ManicTime

ManicTime 軟體下載： Download 下載

使用方法：

第1步 每一秒鐘的電腦操作記錄都會留下來包含軟體名稱、文件標題、瀏覽的網頁內容….等甚至還有操作畫面的螢幕抓圖。



第2步 我們可以隨時選取一段時間然後按「添加標籤…」將這段操作記錄設定工作或任務名稱方便日後統計管理。



第3步 其他功能… 可以匯出各種報表與統計。