Eclipse v0.25 把純文字變成加密亂碼，任意傳輸不被偷看！

Eclipse 是一個操作很簡單的文字加密編碼工具主要功能就是幫我們將原本可以輕鬆閱讀的文字內容轉換成沒人知道在寫什麼的一堆亂碼，

很適合用在不想被監聽、偷看的網路環境不管是透過 Email, LINE 或其他通訊、傳輸軟體都可輕鬆躲避監控與紀錄。

Eclipse 的使用方法很簡單沒有主視窗或輸入介面不管你在任何軟體中編輯文字時只要選取文字並按一下 Eclipse 指定的鍵盤快速鍵（預設是「Ctrl」+「Shift」+「E」）你選取的文字內容會立刻被轉換成只有 Eclipse 才能解讀的亂碼文字操作時還可加入解鎖密碼增加文字傳輸時的安全性。

當你收到透過 Eclipse 加密的內容時如果想還原成原本的文字一樣是選取反白後再按 Eclipse 快速鍵馬上就能看到正確的文字內容。

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Eclipse Portable Encryptor

Eclipse Portable Encryptor 軟體版本： 0.25

0.25 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 433 KB

433 KB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： DannyBen

DannyBen 軟體下載： Download 下載

使用方法：

第1步 啟動後 Eclipse 會自動縮到桌面右下角當你選取文字、反白後按一下 Eclipse 的鍵盤快速鍵（預設是「Ctrl」+「Shift」+「E」）、輸入密碼然後按「Enter」鍵送出即可將選取的文字變成一堆亂碼。

第2步 在桌面右下角的 Eclipse 圖示按一下滑鼠右鍵點選「Modify Encryption/Decryption Hotkey」即可修改操作時的鍵盤快速鍵組合。