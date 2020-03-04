「群組健康管理」多人團體體溫、症狀回報管理工具（iPhone, Android）

因為肺炎疫情的關係，許多企業或學校等組織機構都會希望能掌控人員的身體健康狀況，大多在進入公司或學校大門時會進行體溫的測量，有些學校甚至一天還會測量兩次以上，或是需要人員逐一回報健康狀況，這些都是希望可以將防疫的工作做得更加嚴實，雖然不難，但若這些動作都要由人工進行記錄、整理，其實是相當繁瑣且耗時的

因此，就有「群組健康管理」這樣的 App 出現了，它是一款讓多人團體可以用來方便管理與回報個人健康狀況的 App。

使用權限主要分為「管理人員」與「一般人員」，在「一般人員」的部份，每天都可以自行輸入體溫與相關的症狀，例如有沒有發燒、咳嗽、流鼻水、肌肉痠痛等，也有備註欄位可以進行其它的說明

而「管理人員」的部份則可以查看所有人員的回報資訊，程式還會將體溫有異常的人員或當未回報資訊的人員另行列出，可方便進行追蹤與管理另外還可設立公告事項，管理人員只需在自己的介面中新增公告，其他的一般人員在自己的介面中就能看到相關的公告資訊

基本上就是讓多人團體在人員身體健康管控上可以更加省時方便，不過此 App 嚴格來說是屬於付費性質的，開發者有提供試用帳號（詳見本文下方教學），有興趣的朋友可以先行試用看看，不過若是「使用團體人數在 10 人以下」或為「公立國中小班級使用」的話，就能完全免費使用唷！若想查詢更多相關資訊，可至官方網站中進行了解

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 群組健康管理

群組健康管理 軟體語言： 繁體中文,英文

繁體中文,英文 開發人員： CYBERSTAR INFORMATION CO., LTD.

CYBERSTAR INFORMATION CO., LTD. 官方網站： https://www.cyberstar.com.tw/

https://www.cyberstar.com.tw/ 軟體性質： 符合條件可免費使用

符合條件可免費使用 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

[管理人員] 試用方法：

第1步 開啟程式於登入頁面輸入以下資訊後，按下「Login」

1. 組織代號：www

2. 成員代號：202001

3. 密碼：1111

第2步 點擊右上角的選單鈕，再選擇要使用的功能點入「健康管理人員」即可查看或管理其他成員輸入的健康資料若管理人員本身需要輸入自身的體溫與症狀，就點入「一般人員健康管理」

第3步 「健康管理人員」的介面如左圖，在「健康管理」區塊就能查看其他人員所輸入的體溫、症狀紀錄也有特別列出異常人員與尚未測體溫人員名單，讓管理更方便下方「公告管理」則可用來發佈相關的資訊，供其他人員了解

[一般人員] 試用方法：

第1步 開啟程式於登入頁面輸入以下資訊後，按下「Login」接著一樣點擊右上角的選單鈕，再點入「一般人員健康管理」

1. 組織代號：www

2. 帳號：202002、202003、202004、202005、202006（5 擇 1）

3. 密碼：1111

第2步 點入「記錄體溫」即可輸入體溫，若有其它不適的症狀，就可以在下方進行勾選或描述

第3步 最後點擊右上角的「…」即可選擇「存檔」

第4步 另外，也可以查看相關的公告與個人的體溫歷史紀錄表