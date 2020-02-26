[限時免費] Composition Cam 一次擁有 9 種構圖技巧，拍照錄影更專業！（iPhone, iPad）

喜歡攝影的朋友肯定都研究了各種的構圖技巧從基本的三分法、對角線、對稱構圖，

到各種拍攝視角的變化無一不試就是想要拍出更美麗的照片！雖然相機 App 裡都會提供格線讓使用者在拍照時可以更方便構圖不過通常都只有九宮格的形式若想嘗試看看不同的構圖方式可下載「Composition Cam」。

它一口氣就提供了 9 種不同的構圖參考線除了基本的九宮格外還有十字象限、銀河、星形、正方形、鑽石……等可分別用在各種不同的拍攝目的無論是景色、美食、人物還是靜物都可以在其中找到適合的構圖方式。

不只能拍靜態的照片也支援錄製動態影片時使用哦！有興趣的朋友可以趁限時免費下載來試用。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Composition Cam

Composition Cam 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Raymond Thi

Raymond Thi 官方網站： https://www.compositioncam.com/

https://www.compositioncam.com/ 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Composition Cam」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後就可以看到 9 種不同的構圖參考線選取需要的項目後就會開啟相機並在畫面上加入所選的參考線圖。

第2步 若要錄影只要在下方切換到「Video」一樣可以選用 9 種構圖參考線唷！