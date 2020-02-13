早起的蟲兒有蘋果吃！「Early Worm」超 Q 彈的毛蟲歷險記（iPhone, iPad）

以前有句諺語「早起的鳥兒有蟲吃」是鼓勵大家勤奮向上但下一句接的通常是「早起的蟲兒被鳥吃」還記得小時候第一次聽到時，

內心真是衝擊啊！不過在「Early Worm」這款遊戲中早起的蟲兒不會被鳥吃而是有蘋果可以吃哦！

它是一款關於毛蟲的物理冒險遊戲在裡頭有隻超 Q 彈的毛毛蟲但牠本身並不會爬動而是透過玩家的操控來彈射移動讓毛蟲能順利吃到蘋果即可過關。雖然主角是隻毛蟲但害怕昆蟲的朋友不用擔心遊戲的風格是走可愛路線的金勾錐啦！

遊戲共有 80 個關卡關關都有精采的難題等著玩家來挑戰有些關卡在牆壁或天花板上會塗有黃色的「蜂蜜」毛蟲碰到時可沾黏在上頭輔助爬升；有時需利用「蘑菇」來彈跳的更高；巧妙的使用「加速器」就可以減少步數的消耗；還有其它更多有趣的機關設計唷！

每關皆有限制最佳過關步數如果超過該步數過關時就會少拿到一顆星對於有滿星強迫症的朋友來說可是很有挑戰性的哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Early Worm

Early Worm 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Oddrok Oy

Oddrok Oy 官方網站： http://www.oddrok.com/

http://www.oddrok.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Early Worm」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲不囉嗦直接就是關卡列表就從第一關開始吧！起初會有玩法教學跟著下方的小手從 1 拖曳到 2 的位置然後放手毛蟲就會彈起。再嘗試一次將毛蟲彈向「蘋果」就能過關囉！

在左上角會顯示最佳過關步數若超過該步數就會逐步減少可獲得的星數。關卡中會陸續的加入更多有趣的元素像是「加速器」碰到就能自動加速。

碰到「蘑菇」會自動彈跳；「蜂蜜」則有黏性可以幫助毛蟲爬高或移動到困難的位置。

後續還有會有更多的機關就留給大家親自來體驗囉！