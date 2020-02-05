滑鼠右鍵解除封印！「破解右鍵鎖」分享更便利（Google Chrome 擴充套件）

以前在網路上走跳時，經常會遇到某些網站為了怕文章、圖片被盜用，就會將滑鼠右鍵的功能鎖起來，不讓網友輕易的複製或儲存網站上的資訊，但有時我們只是想複製一小段內容分享給好友，或是複製一些關鍵字再進一步搜尋等，鎖了滑鼠右鍵就讓資訊的分享受到了阻礙

現在雖然這樣做的網站好像比較少了，不過偶爾還是會碰到一些，若真的想保存或複製分享這些網站的資訊，你可以選擇在瀏覽器上安裝「破解右鍵鎖」這款外掛程式。

它主要支援 Google Chrome 瀏覽器使用，安裝後當遇到有鎖滑鼠右鍵功能的網站時，只要點擊一下工具列上的程式圖標，再選擇「Enable Right Click」，無需重新整理網頁就能立即解鎖

如果這麼做之後還是有無法解鎖的狀況，程式還有提供更進一步關閉當前網域 Javascript 的功能選項來因應更嚴格的鎖右鍵限制任何被解除過封印的網站都會被記錄下來，之後再次造訪就會自動解鎖右鍵的功能囉！有需要的朋友可以下載來試試

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 破解右鍵鎖

破解右鍵鎖 軟體版本： 1.4.9

1.4.9 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 236KiB

236KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中

使用方法：

第1步 在下載網頁中點擊右上角的「加到 Chrome」，再點擊「新增擴充功能」將程式安裝完成

第2步 遇到鎖滑鼠右鍵的網站時，就可以點擊工具列上「破解右鍵鎖」的圖標，再選擇「Enable Right Click」基本上就可以解除封印

第3步 成功解鎖時，圖標會呈現黑色，此時就能順利的選取文字或使用滑鼠右鍵的所有功能了

第4步 曾被解鎖過的網站，程式會將記錄保存下來，之後再次瀏覽該網站時，就會自動解鎖了點擊程式功能選單右下角可進入查看已儲存的網址資訊