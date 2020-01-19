超令人懷念的遊戲「Q*bert」在手機上也玩的到！（iPhone, Android）

不知道大家以前有沒有在電腦或其它平台上玩過「Q*bert」（或稱它「Q 伯特」）的小遊戲？裡頭有一隻長的像章魚但又不是章魚的橘色生物玩家需操控他在一堆方塊中跳來跳去將方塊上的顏色全數翻轉後就能過關。

現在這款遊戲在 iOS 與 Android 雙平台也都玩得到哦！在手機版遊戲中，

玩家透過在螢幕上滑動就能控制 Q*bert 在方塊上跳躍移動一樣需將格子顏色翻轉後即可過關但在關卡中會出現其它的敵人有些只會往一個方向走但有些卻會變成彈簧追著 Q*bert 跑只要不小心觸碰到就會失敗！真是越玩越刺激！

不過其中也有一些只是來搗蛋的就可以讓 Q*bert 去踩扁他因為他會將 Q*bert 好不容易變色的方塊又一個一個踩回原樣如果不先把他消滅那這個關卡可是會拖好久才能過關唷！

目前有數十個關卡等著玩家們來挑戰另外也有街機模式可以讓玩家們在排行榜上拼排名。在遊戲中可收集金幣金幣能用來解鎖更多新的角色或是提升能力在特殊活動關卡中還能透過完成任務來獲得更多特殊角色讓遊戲充滿更多樂趣！無論你是否曾玩過「Q*bert」都可以來挑戰看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Q*bert

Q*bert 軟體語言： 繁體中文,英文

繁體中文,英文 開發人員： Sony Pictures Television

Sony Pictures Television 官方網站： https://www.sonypictures.com/games

https://www.sonypictures.com/games 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上/ Android 5.0 以上版本

iOS 9.0 以上/ Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後直接進入關卡模式在螢幕上滑動即可開始遊戲。玩法很簡單控制 Q*bert 跳躍將方塊上的顏色都變成目標色後即可過關。

前面幾關都很簡單不會有敵人來干擾。將所有的方塊踩過一遍就能過關囉！

在關卡有時會出現「圓盤」接近時就會顯示圓盤可通往何處踩上圓盤就能瞬間移動在遇到威脅時很好用哦！