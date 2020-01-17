「FLYTA」太空人漂浮冒險遊戲，你能用僅剩的燃料幫太空人達成目標嗎？（iPhone, Android）

「FLYTA」是一個關於太空人的冒險遊戲在遊戲的一開場就可以看到一艘飛船在外太空中航行但一個不小心就撞上了小行星，

太空人被拋飛後失去了飛船在宇宙中漂浮著雖然僅剩下身上最後的燃料但仍堅持完成他的目標！你能幫助他嗎？

遊戲共有 40 個關卡操控方式算是簡單的透過按壓畫面任一處就可以控制太空人旋轉的速度並在適當的方向放開手指太空人就能彈射出去在關卡中需收集「貨箱」最後順利到達終點才能過關。

收集足夠的「貨箱」才能解鎖更多的關卡不過在太空中漂浮的過程中不能去碰撞到其它的障礙（例如岩石）一碰到就會失敗而且隨著關卡的進行將會出現一些小行星碎片、巨型的金屬破碎機、上鎖的防盜門、有毒氣的蘑菇……等更多挑戰性的障礙。

個人覺得難度挺高的因為第 5 關我玩了五六七八次了都還過不了覺得氣氣氣氣氣！如果你喜歡太空人漂浮在外太空的感覺可以來「FLYTA」體驗看看然後你可能就不會喜歡了……（逃）

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： FLYTA

FLYTA 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Dylan Dougherty / zeoxo

Dylan Dougherty / zeoxo 官方網站： https://flytagame.com/

https://flytagame.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次進入遊戲就可以看到前導動畫原來！太空人是睡著了啊！一個不小心撞上了小行星後所載的貨箱跟太空人都飛散了。

太空人的任務就是要將這些貨箱都找回來然後平安的回家！每個關卡裡都會需要收集貨箱點按畫面任一處不放可減慢太空人的旋轉速度同時頭上會噴出一個氣體那代表放手後太空人會飛往的方向。

讓太空人去收集貨箱後再到達紅色的終點即可過關。不過要注意的是太空人的燃料是有限的在左上角可以看到能量表每噴射一次就會失去一格能量必須在能量用盡前完成關卡。

接下來就是一關接一關的挑戰囉！必須過完一個關卡才能解鎖下一關。如果在關卡中不小心撞到了岩壁太空人就會失血而亡但好在沒有生命值的限制所以可無限的重新開始。

在某些關卡中中途還有機會補給燃料之後就能走得更遠！

但我沒辦法走的更遠了上面這關就是我卡住的第 5 關補完燃料就會逃不過命運的一直死掉請原諒我無法分享更多的遊戲畫面啊～只好請大家看官方的影片了。