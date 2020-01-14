是手機桌布也是賀卡！「Chinese New Year 2020」鼠年春節應景圖（Android）

眼看再一個星期令人興奮的農曆春節假期就要來臨了心情是不是無比的雀躍呢？而除了準備幫家裡大掃除外手機桌面也不免俗的要來換上新衣，

「Chinese New Year 2020」裡幫大家收集了許多的鼠年春節應景圖放眼看去幾乎都是紅通通喜氣洋洋的選張喜歡的作為手機桌布一起迎接新年新氣象吧！

圖片的樣式很多元化有童趣風格的、有華麗精雕的有用生肖鼠當主角的也有舞龍舞獅的主題或是純花卉的設計……等無論你喜歡何種風格都能在圖庫中找到。如果喜歡寫實一點的圖片程式中還有另闢一個分類大多都是實品拍攝的照片也可以到這邊找找哦！

這些應景圖片可與巿面上 99% 的手機螢幕兼容並支援橫向模式可用來作為手機桌布外也可以在春節時期用來傳送給親朋好友當做賀卡使用。不過圖片中除了有繁體中文外也有簡體中文與純英文的在選作賀卡時需特別注意唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Chinese New Year 2020

Chinese New Year 2020 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Pinza

Pinza 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上版本

Android 4.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Chinese New Year 2020」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式即可看到圖片列表點擊即可查看大圖左右滑動可依序瀏覽上下一張圖片。

第2步 在圖片下方即可選擇要分享、收藏、儲存或是設為桌布。

第3步 點擊「SET AS WALLPAPER」可將圖片設置為桌布調整好要使用的圖片範圍後再點擊下方的「Set As Wallpaper」就能完成設置。

第4步 由上方切換到「ALL CATEGORIES」可看到其它更多的圖片主題。「Luck Chinese New Year 2020」中就有很多實拍的照片喜歡這類風格的朋友可以到這裡來尋寶。