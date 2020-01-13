還原度超高！「經典踩地雷 +」加入新主題、13 種難度等級更有挑戰性！（iPhone, iPad）

在那個網路還不那麼普及、智慧型手機還沒出現的年代，踩地雷遊戲曾經陪伴許多人度過各種無聊的時光，而它能成為經典可不是沒原因的，簡單的規則與玩法，隨機多變的雷區，每次都是一個新的挑戰，讓人越玩越上癮！

如果你還沒玩過 Windows 裡的踩地雷遊戲，或想再次回味一番，就來下載「經典踩地雷 +」吧！它的還原度超高，而且為了觸控操作還做了優化的設計，提供「普通」與「快速」兩種操作模式，可依個人的喜好來做選擇

除了經典的主題外，遊戲還另外加入了 3 種特別的主題設計，包含 2048、小鳥（Flappy Bird）、星戰，透過在經典主題中收集主題碎片就能逐一的解鎖。

而在難度的部份共設計了 13 個難度等級，隨著難度的提升，雷區將越來越擴大，最高難度埋了有超過 2 萬個地雷，絕對讓你掃雷掃到懷疑人生唷！（咦？）

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 經典踩地雷 +

經典踩地雷 + 軟體語言： 繁體中文,簡體中文,英文

繁體中文,簡體中文,英文 開發人員： Jianying Jia

Jianying Jia 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「經典踩地雷」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝

遊戲畫面：

初次開啟遊戲會針對兩種操作模式進行介紹，大家可以選擇自己順手的操作方式點擊右上角的「x」即可進入遊戲

遊戲將從最簡單的等級開始，隨興的點擊開始掃雷，程式有初手好運的設計，保證第一下不會點到雷點開後就可以開始依所選擇的操作方式來標記地雷或點開雷區在右上角可切換操作模式

如果不小心點到雷，可使用「悔棋」但會罰秒數，悔棋容量有 3 次，每使用一次需待時間回補將所有的雷都找出來後，就過關囉！

每回過關可獲得主題碎片，集滿足夠的數量即可解鎖新的主題

完成一個難度關卡就能解鎖下一個難度，最高難度將有超過 2 萬個地雷等著你，而且還開放自訂關卡哦！