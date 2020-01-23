「鼠年請安」超 Q 版的鼠年專屬貼圖（iPhone, iPad）

農曆新年想如同以往傳張簡單的貼圖向親朋好友拜年又不想使用通訊軟體裡常見的貼圖那也許你可以考慮下載「鼠年請安」這個貼圖 App。它的功能很單純，

開發者設計了 22 款的方形貼圖大多以可愛的花粟鼠為主角讓花粟鼠又穿上了鼠年套裝看起來萌度激增有夠卡哇依！

每張貼圖都附上了一句祝賀詞除了常見的恭喜發財、大吉、大利、招財進寶、年年有餘外也有以鼠年為主題的鼠鼠生威、鼠年吉祥、鼠年行大運……等可選用選取貼圖即可直接選擇分享方式無論要透過 iMessage、LINE、WhatsApp 等通訊軟體傳送給指定對象或是在 Facebook、Instagram、Plurk 等社群平台做為發文時的配圖都沒問題唷！

「鼠年請安」適合喜歡單純一點的朋友來使用如果想要讓自己的祝福更加熱鬧就可以選擇「大福新年祝福賀卡」最後就祝福大家新的一年都能比過去更加健康、幸福新年快樂！

 

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：鼠年請安
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：hai yuan
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.0 以上
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「鼠年請安」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

開啟程式即可看到貼圖列表點選想要傳送的貼圖就能在下方選擇要分享的方式。若想要分享的方式不在列表中記得貼開右側的「更多」就能找到。

 

最後更新：01-12, 2020 上午 11:10

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