快幫胡迪一起整理房間！「玩具總動員滿天飛」關卡設計超用心的三消遊戲（iPhone, Android）

《玩具總動員》是許多大小朋友都喜歡的動畫片，裡頭的玩具們都被賦予了生命，而且都有鮮明、可愛的個性，相信每個角色都有一群死忠的愛好者吧！如果你很喜歡這部動畫片，那麼「玩具總動員滿天飛」這款遊戲肯定會讓你愛不釋手！

它是一款很容易上手的三消遊戲，裡頭充滿著《玩具總動員》片中的場景與各個角色，關卡的設計更是用心，絕對會讓人童心大爆發！遊戲的主場景就在主角安弟的房間裡，安弟去參加牛仔營不在家的這段期間，玩具們把房間搞得大亂，因此胡迪警長就要帶領大家一起整理房間囉！

關卡地圖就在這混亂的房間裡展開，順著一條彩帶滾動帶出了一關又一關，但中途總會被雜亂的物品阻擋，需依靠玩家過關斬將，一步步幫玩具們將亂放的物品歸位，進而將房間回復到原本的模樣

而主遊戲的玩法就是常見的三消模式，將三個以上相同形狀的方塊湊在一起就能消除，四個以上的方塊一起消除的話就能生成特殊道具，幫助玩家更容易過關哦！每個關卡都有過關目標，在遊戲中胡迪會為我們詳盡的說明，不用擔心該怎麼玩哦！所以喜歡《玩具總動員》的朋友，玩就對啦～

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 玩具總動員滿天飛

玩具總動員滿天飛 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Big Fish Games, Inc

Big Fish Games, Inc 官方網站： https://www.bigfishgames.com/us/en/game/toy-story-drop.html

https://www.bigfishgames.com/us/en/game/toy-story-drop.html 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

第一次進入時會問一下年齡，接著就直接進入場景 1 安弟的房間。

遊戲裡胡迪會適時的為玩家進行教學，只要有新功能、新玩法出現時都會有說明

接著就會進入遊戲劇情啦！玩具們為了打發時，把安弟的房間搞得一團亂，快幫他們一起整理吧！