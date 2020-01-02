「萬年曆」農曆查詢、農曆生日提醒、宜忌事項、連假、補班都查的到！（Android）

剩不到一個月就要準備迎來農曆春節啦！長達 7 日的連假不知道大家是不是都已經安排好要出遊走春的行程了呢？而新的一年到來有個東西也會跟著更新，

那就是超好用的「農民曆」需要的話通常各大廟宇都有免費提供不過其實只要在手機下載「萬年曆」就能以一擋百了哦！

「萬年曆」除了包含一般農民曆中的農曆日期對照、每日宜忌沖、節日節氣、值日星神、胎神、五行……等內容外連當年度何時有連假、何時又該補班都能在其中輕鬆的查詢到唷！

程式還有提供一些實用的小工具像是日期相隔天數計算、農曆國曆的轉換甚至還可用農曆來設定生日提醒、紀念日提醒……等功能非常適合有習慣過農曆生日或節日的使用者。

最後為了方便查看「萬年曆」有提供多種尺寸的桌面小工具有單純顯示日期的、有顯示當日宜忌的當然也有包含完整日曆的小工具可選用。整體的界面簡潔清爽、資訊豐富而且沒有廣告干擾相當的優質呢！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：萬年曆
  • 軟體語言：繁體中文,簡體中文
  • 開發人員：JuziPie
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.2 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「萬年曆」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

開啟程式就可以看到當月的日曆下半部則會顯示當日的農曆、星座、宜忌沖。如果想查看其它的日期可以直接左右滑動依序切換月份外也可以點擊上方月份旁的「▼」即可開啟快速選單可用國曆或農曆來查詢。

 

由下方切換到「老黃曆」就可以查看當日更詳細的黃曆資訊程式還貼心的附上「釋義」對於黃曆上所出現的字詞都有比較白話的解釋。

 

「節假日」則會用列表的方式由近至遠列出各種大大小小的節日、二十四節氣方便查看。

 

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最後更新：01-02, 2020 下午 6:03

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